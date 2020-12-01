广东大学生多形式多批次支援祖国西部建设

近年来，广东通过西部计划、校地共建、暑期社会实践活动等多种形式，组织多批次大学生到西部开展实践、调研和支教。他们情系西部、支援西部，挥洒青春汗水，用知识托举希望，在祖国的边疆打造了一支永不离开的教育支援队伍。

“大家好，我叫陈倩芝，芝是西藏林芝的芝。”刚从华南师范大学研究生毕业的陈倩芝，第二次踏上雪域高原，成为一名“西部计划”的志愿者，到西藏林芝市第一中学支教。

这是广东大学生响应国家“到西部去，到祖国和人民最需要的地方去”号召，支援西部建设的剪影。

近年来，广东通过西部计划、校地共建、暑期社会实践活动等多种形式，组织多批次大学生到西部开展实践、调研和支教。他们情系西部、支援西部，挥洒青春汗水，用知识托举希望，在祖国的边疆打造了一支永不离开的教育支援队伍。

校地共建▶▷开创支教新模式

冯敏芝是林芝市第二小学副校长。2003年从岭南师范学院毕业后，她带着对青藏高原的向往，毅然选择进藏工作。服务期满后，她对这里产生了感情，义无反顾地留了下来，一干就是17年。

从2009年起，岭南师范学院、韶关学院相继与工布江达县、巴宜区签订社会实践基地合作框架协议，先后选派8批168名大学生到林芝支教，成效明显。广东高校了解到岭南师范学院和韶关学院的结对共建做法后，积极参与其中。

根据林芝市的实际需求，省教育厅结合两校校地结对共建的成功经验，进一步加强统筹，将两校自发行为转变为行政主导，扩大结对共建范畴。

其中，2017年6月，省教育厅与林芝市政府共同签署协议，校地共建大学生思想政治教育实践育人基地项目正式启动实施；2019年12月，华南师范大学第四批支教队与华南师范大学音乐学院通过视频连线的方式，在西藏林芝市第一小学开展“粤藏互联，音乐直播小课堂”活动。

除了运用网络直播的手段进行教学改革，华南师范大学的支教大学生在开展音体美学科教学时候，打破课堂教学的传统模式，穿插集体破冰游戏、音乐知识竞答等趣味环境，让学生在自由的学习氛围下，感受艺术和体育的魅力，充分调动了学生对艺术学习的积极性和主动性。

“校地共建的意义，就是针对当地需求实施精准支教。”大学生思想政治教育实践育人基地项目有关负责人介绍，项目的实施在一定程度上缓解了林芝市，特别是所辖县、区学校音、体、美教师紧缺的矛盾，精准补充了短缺学科师资，精准提升了薄弱学科教学，精准实践了思想政治教育，成为最受当地师生欢迎的项目之一。

目前，广东有华南师范大学等11所高校派出的810名优秀大学生先后赴林芝市的60多所学校开展为期半年到一年的实习支教。更有20多名大学生毕业后选择留下，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

实现价值▶▷搭建民族团结桥梁

“要去就去最艰苦的地方，才能体现自己的价值。我想用自己所学，支持藏区发展农业和旅游业。”佛山科学技术学院园艺专业学生刘后周研究生在读时已经获得15项专利授权，科研成绩突出，却放弃了珠三角的工作机会，选择来到西藏墨脱。

从2017年开始，该校分3批向西藏、新疆等地输送了10名优秀毕业生，这些长在珠三角地区的青年学子响应国家号召，面向基层就业，到最艰苦的地方就业，扎根到援藏援疆第一线。赴藏赴疆的佛科院毕业生中，很多都已经拿到珠三角企业的录用通知，不少已经在自己学科领域小有成就。

广东大学生不远万里来到西部支教，不仅成为民族地区孩子们的指路明灯，也成为一座座民族团结的桥梁。

“我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”2019年暑假期间，华南师范大学组织大学生赴四川甘孜藏族自治州泸定县开展教师教育调研活动。他们在甘孜职业技术学校和藏族孩子一起舞蹈唱歌，通过相互深入交流，增进汉藏两族情谊。

以教育调研为牵引，华南师范大学大学生暑期社会实践活动促成了粤甘两地“结对子”教育合作，支教大学生通过“加强民族团结，建设美丽西藏”少先队活动，发动受援地学生与广东清远市莲塘小学生“书信往来”等，引导受援地学生传承爱国精神，做幸福家园建设者。

决战决胜脱贫攻坚，更多广东高校在行动。

惠州学院支教大学生通过拍摄援藏支教纪实短片，用微电影形式大力推介宣传校地共建项目，并在朗县中心小学建“灯塔书屋”，改善当地阅读环境，拓宽学生阅读视野，教育学生以“灯塔”精神点燃自己，照亮边疆。

韶关学院组织开展系列民族团结进步教育实践活动，讲好民族团结故事，形成常态化援藏支教模式，为促进民族团结做出积极贡献，荣获“林芝市巴宜区民族团结进步模范集体”。

扶智扶志▶▷教育助力脱贫攻坚

“我出生在大西北，很清楚贫困地区的孩子学习不易，一听说有援藏机会我马上就报名参加。”今年8月，东莞理工学院2017级学术薛先琨和其他4名同学从千里之外的东莞来到林芝市巴宜区，开始为期一年的支教。在巴宜区八一镇团结小学，薛先琨所教的班级平均分都提高到70分以上，这让她很有成就感。她说，对于山区的孩子来说，支教带去了希望之光。

薛先琨的朴素想法和做法，就是广东高校开展教育支援西部，助力脱贫攻坚的初衷。

2020年是具有里程碑意义的一年，我国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。2020年也是脱贫攻坚的决战决胜之年，脱贫攻坚的冲锋号已经吹响。

20多年来，广东一直把教育援藏作为援藏工作的重要组成部分，派出多批次的干部、教师和大学生进藏支教，扶智又扶志，花大力气斩断穷根，真正实现了“教育是阻断贫困代际传递的重要途径”。

2019年8月，广东技术师范大学派出该校规模最大、涵盖专业最多的一支大学生支教队伍赶赴林芝职业技术学校。同学们努力克服高原反应，把自己所学的专业知识奉献给雪域高原上的孩子们。

职校的学生大多出身农民家庭，少数民族占比很高，部分学生基础较差、出现厌学现象。广东技术师范大学的支教队员们不仅在教学上倾尽所有，更是对学生日常起居生活无微不至地关怀。队员李霞在班主任外出的时间中承担起班级管理事务，每天到寝室和学生谈心，鼓励他们努力学习科学文化知识。

林芝最边远、海拔最高的一个乡镇小学——娘蒲乡中心学校。由于地势边远、教师流动性大，娘蒲乡中心学校建校20年没有一个学生考上内地的“西藏班”。

2016年，娘蒲乡中心学校迎来了首批来自广东岭南师范学院的支教大学生。第二年，该校就有一个学生考上了内地西藏班，这让全乡都轰动了。“走出大山，到大城市看看”成为了当地孩子一个可望又可即的梦想。

“多亏了广东支教大学生到来，我们390个孩子才能顺利开学，孩子们才能考上内地西藏班。”该校校长李健元说。