46所高校同时在线，第十九届亚洲大学校长论坛在广外举办

11月30日，广东外语外贸大学承办的第十九届亚洲大学校长论坛（AUPF）开幕式在线上线下平台同时举行，本届论坛的主题为“新形势下亚洲高等教育的合作与发展”。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）11月30日，广东外语外贸大学承办的第十九届亚洲大学校长论坛（AUPF）开幕式在线上线下平台同时举行，本届论坛的主题为“新形势下亚洲高等教育的合作与发展”。韩国东西大学、印尼佩特拉基督教大学、孟加拉水仙花国际大学等来自12个国家和地区46所高校通过线上平台参加了本次论坛的开幕式，线上线下近200人参加会议。

论坛现场

广东省教育厅副厅长朱超华指出，通过建立与时俱进、对外开放以及融合创新的高等教育，各国大学加强了协同创新，打造学术共同体，共同推进应急管理的智库建设和全球重大问题的科研攻关。广东省作为中国改革开放的前沿，不断探索推进教育对外开放的新作为，加强顶层设计、鼓励合作办学项目、加强国际人文交流、开展卓有成效的国际中文教育，支持省内高校不断深化拓展与各友邻在教育领域的互利合作和交流互鉴。

广东外语外贸大学校务委员会主席隋广军表示，在新时代，如何更好的发挥教育的“桥梁”作用，是本次论坛聚焦的焦点问题，也是论坛创办的初心。广外作为一所国际化特色鲜明的高校，今后也将持续主动地推进国际合作，打造好亚洲大学校长论坛秘书处这一交流平台，深度参与高等教育国际化进程，为亚洲乃至世界高等教育的改革与发展贡献力量。

广东外语外贸大学校长石佑启就整合优质高等教育资源，推进亚洲高校合作发展提出了五点倡议：认清高等教育发展的规律与趋势，建设亚洲高等教育共同体；秉持“共商、共建、共享”原则，充分发扬“开放包容、互学互鉴”的“丝路”精神；加强合作，积极创新高等教育合作模式；在平等协商、团结协作的基础上，积极深化高等教育合作领域；在精益求精、合作共赢的前提下，积极提升高等教育合作质效。

据介绍，本届论坛将设置常委会以及三个分论坛。常委会将于12月1日举行，浙江越秀外国语学院、韩国东西大学、印尼佩特拉基督教大学、孟加拉水仙花国际大学、泰国曼谷大学、潮汕职业技术学院、菲律宾师范大学以及广外等多所常委会高校参与常委会，并就下一届论坛主办高校的筹备情况以及庆祝论坛成立20周年活动等议题进行讨论。三个分论坛将于11月30日下午分别由韩国东西大学、印尼佩特拉基督教大学、孟加拉水仙花国际大学承办，并将就人工智能时代：亚洲高等教育的变革与发展、疫情及后疫情时代：亚洲高等教育的机遇与挑战、未来大学：让世界更美好三个主题展开研讨，来自多所高校共23名来自各领域的专家学者就三个主题进行分享。

本届论坛实现三个首次：首次采用线上+线下模式举办论坛，实现云端交流；首次使用线上签约系统，实现云端合作；首次通过网络平台展示各参会高校，实现云端展示。通过论坛，亚洲高校厘清疫情和后疫情时代、人工智能背景下亚洲高等教育所面临的机遇和挑战。

据悉，自2002年举办以来，亚洲大学校长论坛已持续举办了18年，对于促进高校之间的交流起到了重要的助推作用。18年间，共有来自28个国家和地区的2000余名代表参会。