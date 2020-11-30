暨南大学与深圳前海启动战略合作，打造四大平台服务港澳台侨大学生

11月28日，深圳市前海管理局与暨南大学在前海签署战略合作框架协议，双方决定在港澳台侨青年实习实践、创新创业、交往交流、教育研究等方面开展深度战略合作，共同打造港澳台侨大学生青年实习实践平台、创新创业平台、交往交流平台、教育研究平台。

11月28日，深圳市前海管理局与暨南大学在前海签署战略合作框架协议，双方决定在港澳台侨青年实习实践、创新创业、交往交流、教育研究等方面开展深度战略合作，共同打造港澳台侨大学生青年实习实践平台、创新创业平台、交往交流平台、教育研究平台。

深圳市委常委、市政府党组成员、前海深港合作区党工委书记黄敏与暨南大学党委书记林如鹏出席签约仪式并致辞。

黄敏表示，前海与暨南大学的战略合作，是双方共同贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融的具体行动。前海因深港合作而生，为深港合作而立，行深港合作而兴。前海将与暨南大学密切合作、紧密联动，按照“台账化、项目化、数字化、责任化”工作方法推进四大平台15个项目落地，努力创造有利于青年成就人生梦想的最佳环境，把前海打造成为港澳台侨青年学习就业生活、创新创业创造的首选地、第一站，努力当好香港融入国家发展大局的桥头堡。

林如鹏表示，在前海这片充满机遇的土地上，暨南大学将携手前海管理局，积极探索高校教育科研与地方区域发展有机结合新模式，在人才培养、科技创新、科学研究等方面开展深度战略合作，共同推动打造港澳台侨大学生实习实践、创新创业、交往交流新平台，港澳台侨青年教育研究平台，科技成果产业化研发转化基地等一批服务港澳台侨青年发展的重大平台和项目建设，为港澳台侨青年发展提供更多机遇和更好条件，为粤港澳大湾区发展提供新动能。

此次签署战略合作协议，是前海管理局和暨南大学为充分发挥前海深港合作国家战略平台及暨南大学港澳台侨学生集聚的优势，促进更多港澳台侨青年在前海实习实践、创新创业、交往交流、成长成才，促进港澳台侨青年更好融入国家发展大局的重要举措。

双方将共同推进一批服务港澳台侨青年发展的重大平台、项目建设，在打造港澳台侨青年成长发展四大平台的框架下，扎实推进“暨南大学前海百企千人实习计划”、港澳青年创新创业专项基金、暨南大学前海高等产业创新教研机构、暨南大学科技成果产业化研发转化基地等15个具体合作项目实施。

深圳市政府副秘书长黄强，暨南大学校长宋献中，深圳市教育局副局长于洋，深圳市前海管理局副局长刘昌松、王锦侠、张非梦 、谢晖晖、袁富勇、倪勇，暨南大学副校长张宏、王兵等参加活动。