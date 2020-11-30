粤西专场大学生招聘会启动！近千家企业线上线下提供近4万岗位

11月28日，广东省2021届高校毕业生供需见面活动暨高成长企业校园招聘会（粤西地区专场）在广东海洋大学湖光校区举行。

11月28日，广东省2021届高校毕业生供需见面活动暨高成长企业校园招聘会（粤西地区专场）在广东海洋大学湖光校区举行。本次招聘会由广东省教育厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅主办，广东海洋大学和广东省中小企业服务中心承办。活动吸引了来自粤西地区院校、部分省外毕业生共约1.2万名毕业生通过线上、线下的方式参加。

本届招聘会参会单位质量、提供岗位数量较往年皆有提升，今年线上线下参会用人单位达到960多家，参会单位呈现“数量多，领域宽，层次高”三大特点，涵盖了装备制造、电子信息、生物制药、消费品工业、工商管理、现代服务业等诸多领域，为2021届毕业生提供近4万个就业岗位。

活动现场秩序井然、气氛火热，应聘毕业生手持精心准备的简历，积极与现场招聘人员交流，主动了解用人单位需求。招聘会现场还设立了政策咨询、创业指导、政策评估、大学生应征入伍政策咨询等服务专区，并向进场的高校毕业生派发广东省就业创业扶持政策清单宣传手册，进一步给企业和毕业生提供了优质便捷的服务。

用人单位招聘负责人就企业发展情况、用人要求以及未来发展方向等向毕业生们作详细介绍。毕业生们纷纷表示，学校举办此次招聘会，不仅为同学们提供了众多的就业岗位，还获得了与用人单位面对面沟通的机会，拓宽了视野，增长了见识，积累了经验，收获颇多。参会单位普遍反映，此次招聘会组织有方、服务到位，前来应聘的高校毕业生学历层次高、综合素质优，海大应届毕业生的专业能力以及职业素养整体比较好，职业目标明确，职业规划清晰。

自招聘会筹备工作启动以来，广东海洋大学面向社会用人单位、工信部门、人社部门、校友企业等发出邀请，并提供线上线下同步招聘服务。依托“广东省大学生就业创业智慧服务平台”扩容用人单位数据库，通过微信公众号、电子邮件等多渠道向5万多家企业发出邀约，并充分发挥学校各地校友企业家联合会的作用，邀请校友企业家单位组队来校招聘。

广东海洋大学党委副书记林晓敏指出，为应对新冠肺炎疫情下高校毕业生就业工作的挑战，学校通过引导大学生树立正确就业观，及时优化调整就业指导工作，加大就业困难群体帮扶力度，精心组织线上线下招聘活动等方式，多措并举促进毕业生“稳就业”。

招聘会上，15家用人单位与广东海洋大学签订合作协议，成为“广东海洋大学毕业生就业基地”。5家企业捐设奖助学金，助力广东海洋大学人才培养，鼓励品学兼优的学生更加奋发向上，努力成为国家经济发展的优秀人才。