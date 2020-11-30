粤港澳高校联盟再增3个专业联盟

11月27日，粤港澳高校联盟2020年青年学者论坛开幕式在中山大学广州校区南校园怀士堂举行。

11月27日，粤港澳高校联盟2020年青年学者论坛开幕式在中山大学广州校区南校园怀士堂举行。

本次会议以“健康中国，湾区担当”为主题，教育部、国家卫健委，广东省教育厅、科技厅、港澳办，香港中联办、澳门中联办、澳门教育局等部门领导，以及来自粤港澳三地40所成员院校代表、各专业联盟分论坛的专家学者代表逾200人线上线下参加了开幕式。

搭建更多的合作平台促进青年人才交流

开幕式上，教育部港澳台办公室副主任舒刚波对粤港澳高校联盟的工作表示肯定和支持，并希望联盟抓住粤港澳大湾区发展机遇，搭建更多的合作平台促进青年人才交流，发挥专业联盟的科技创新原动力输出更多创新成果，探索国际教育先行先试，打造国际教育示范区。

广东省教育厅副厅长朱超华肯定了三地高校对时代发展的前瞻性把握，希望联盟积极探索“一国两制”下的教育合作，不断整合三地教育资源，服务区域发展大局。香港中联办徐剑博士希望联盟高校继续强强联合、优势互补、协同发展，为大湾区建设提供智力支持。

澳门高等教育局代局长曾冠雄先生肯定了粤港澳高等教育合作为澳门人才培育作出的贡献，希望三地继续携手开拓和累积，融合创新，让青年学者得到发展机会，为健康中国提供坚实支撑。

中山大学校长、中国科学院院士、粤港澳高校联盟理事会理事长罗俊教授在致辞中感谢政府领导部门支持中山大学和联盟工作，同时报告了中山大学在今年抗击新冠疫情的责任担当，以及学校及联盟的最新发展。中山大学医护人员把厚重的家国情怀和勇于担当的中大精神写在了祖国大地上，刻在了世界版图中。学校近年不断追求学术创新，坚持开放办学，认真践行《粤港澳大湾区发展规划纲要》，引领联盟院校加强内外、纵横、远近协同发展，不断壮大，促大湾区科教融合，争创世界一流高校联盟。罗俊对参会的青年学者寄予厚望，希望青年学者厚植家国情怀服务社会，把握时代机遇创新拼搏，专注学问研究建设国家。并呼吁大家借助粤港澳高校联盟这一重要平台，凝心聚力，协同创新，共谱大湾区发展新篇章，共绘国家富强新蓝图。

主旨报告环节, 中国科学院院士、中山大学教授陈大可以《筑梦海洋，共创辉煌》为题，介绍了中山大学牵头的南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建设情况，诚邀成员院校一同打造国际一流的海洋科学与海洋工程技术新高地。

澳门大学校长、欧洲科学院院士宋永华教授作题为《澳门大学对打造“健康湾区”的支撑与推动》的报告，澳门大学将积极配合国家、大湾区和澳门特区的总体部署，为建设健康湾区贡献力量。

中山大学附属第一医院副院长、中山大学中山医学院常务副院长匡铭教授作题为《人工智能推动医疗服务跨代升级》的报告，呼吁医学科研人员把群众在医疗服务中反映最强烈的问题作为科技创新攻关方向，让中国智能医疗引领世界。

香港中文大学医学院助理院长、消化道肿瘤实验中心主任于君教授以《粤港澳大湾区科研创新合作—青年人的机遇和挑战》为题，分析了大湾区青年人面临的机遇和科技创新流动要素、基础研究实力、公共服务衔接、竞争压力等多方面挑战，勉励青年人团结协作，把握机遇，面对挑战，逐梦湾区。

3个专业联盟举行视频签约仪式

开幕式上，在与会嘉宾和代表见证下，粤港澳高校工科联盟、粤港澳高校质量联盟以及粤港澳高校材料科学与工程专业联盟正式成立并举行了视频签约仪式。

本届青年学者论坛，粤港澳海洋科技创新联盟、粤港澳高校公共卫生联盟、粤港澳大湾区输入性热带病防控联盟、粤港澳图书馆联盟、粤港澳高校研究生教育联盟、粤港澳高校交叉科学计算与理论联盟、粤港澳高校质量联盟、粤港澳高校机器人科技联盟、粤港澳新药创制高校联盟等9个专业联盟的500多名代表分别以线上线下相结合形式，参加了在中山大学广州校区、珠海校区，深圳大学以及海南省海口市举办的学术分论坛，共同推进相关学科领域科教合作在大湾区的纵深发展。

去年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确指出，充分发挥粤港澳高校联盟的作用，将大湾区建设为国际科技创新中心和国际教育示范区。

据悉，粤港澳高校联盟于2016年底正式成立，由中山大学牵头发起并作为联盟理事长单位，香港中文大学、澳门大学作为副理事长单位。目前已有三地共计40所成员院校入盟，联盟秘书处常设在中山大学港澳台事务办公室。联盟旨在汇聚三地精英高校优质教研资源，深化三地高校教育交流合作，共同打造“粤港澳一小时学术圈”。