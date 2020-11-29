广东省中小学“广东音乐”交流展示活动成功举办

“广东音乐”是富于特色的地方乐种，与粤剧、岭南画派并称“岭南三大艺术瑰宝”，是“岭南文化十大名片”之一。

南方网讯 “广东音乐”是富于特色的地方乐种，与粤剧、岭南画派并称“岭南三大艺术瑰宝”，是“岭南文化十大名片”之一。 11月27日，由广东省教育厅主办，广东省外语艺术职业学院承办，广东艺人广东音乐研究所协办的“广东省中小学广东音乐交流展示活动”在广东省外语艺术职业学院举行部分获奖作品展演。各地市音乐教研员、获奖节目代表等100余人参加本次展演活动。省教育厅二级巡视员邱克楠出席本次活动。

本次活动是在深入贯彻党的十八大以来习近平总书记围绕传承和弘扬中华优秀传统文化发表的一系列重要论述基础上，以“学习传统广东音乐，承传优秀岭南文化”为主题开展的一次传承中华优秀传统文化的盛大活动，旨在加强中小学生中华优秀传统文化的传承教育，让岭南优秀传统文化在粤学校生根发芽，引领学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

广东省外语艺术职业学院曾用强校长向展演致了欢迎词。自2006年以来，该校与粤乐大师林贤辉先生合作，建设了“广东音乐展览馆”，组建了“广东音乐团”，开设了《广东音乐》专修课和公共选修课，积极引领学生学习和承传岭南优秀传统艺术。

邱克楠为9个单位颁发了“优秀组织奖”，他要求全省各级各类学校要加大弘扬中华优秀传统文化的重视力度，严格按照“德智体美劳”五育并举党的教育方针，扎实引导青少年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，切实增强文化自信，为实现中华民族伟大复兴提供有力支撑；要认真学习领会《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神实质，紧密结合单位实际，列出时间表、拿出任务书，扎实推进学校美育工作向纵深发展；持续加强对“岭南文化”的研究、投入和推广，让岭南优秀传统文化在广东省各级各类学校生根发芽并结出丰硕成果。

据悉，本次活动经过近一年时间的组织、推进，全省21个地市和省直中小学校师生热情参与，收到报送初评节目107个，经省教育厅组织专家复评，共评出一等奖16个，二等奖26个，三等奖43个；优秀组织奖9个。