5年投50亿！东莞理工学院“重金”建设新型示范校

28日上午，东莞理工学院举行建设新型高水平理工科大学示范校共建工作推进会。未来5年，东莞投入40亿元、东莞理工学院自筹10亿元，多方合力加快建设新型高水平理工科大学示范校。

28日上午，东莞理工学院举行建设新型高水平理工科大学示范校共建工作推进会。未来5年，东莞投入40亿元、东莞理工学院自筹10亿元，多方合力加快建设新型高水平理工科大学示范校。

力争新增为博士学位立项建设单位

东莞理工学院是广东省高水平理工科大学建设高校。去年7月，省教育厅、省科技厅和东莞市政府共同签署支持东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校的协议。

一年多来，东莞理工学院交出一份不俗的“成绩单”：纳入广东省高校“三全育人”体制机制建设试点单位；入选国家、省一流本科专业建设点15个，工程科学进入ESI全球1%学科；首次牵头申报2019年度国家重点研发计划项目获批中央财政专项资金2217万元支持，年度科研总经费4.9亿元……

“东莞理工学院是东莞高等教育的长子、掌上明珠。东莞有大量高新企业、创新型研发机构、科技成果转化需求，有信心强力支撑新型高水平理工科大学示范校建设。”东莞市市长肖亚非说，学校要抢抓机遇、对标一流，把重点专业规划好建设好，培养更多高层次、创新型一流人才；联合大科学装置、省实验室等推进科研成果转化，走出一条新型大学办学之路；强化国际教育，努力办成国际化湾区化的新型示范校。

广东省科技厅巡视员龚建文说，东莞理工学院获得越来越多的国家级省级科研项目，说明综合办学实力正在大幅提升。科技创新是建设新型高水平理工科大学示范校的重要抓手，接下来要抓住建设综合性国家科学中心的新机遇，与松山湖周边的大科学装置、高新企业和新型研发机构深度合作，为粤港澳大湾区建设作出更大的贡献。

“这几年，东莞理工学院发展突飞猛进，充满无限的可能性创造性。”广东省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎说，建设新型高水平理工科大学示范校，要落实好立德树人的根本任务，提升人才培养水平；要融入区域科技创新体系，加快特色发展；要进一步找准定位，在深化综合改革和创新办学理念、体制机制、校园文化方面积累示范经验；要进一步谋划学校的创新发展，集中做好明星专业、核心学科，推动实现高质量发展。

作为目前全省唯一一所新型高水平理工科大学示范校，该校力争到2025年进入全国100强、理工类40强大学，并入选国家“双一流”大学建设行列。

“我们正抢抓‘三区’叠加重大历史机遇，加速推动学校实现高质量、高成长发展。”东莞理工学院校长马宏伟透露，未来五年东莞计划再投入40亿元，学校自筹10亿元，进一步增强师资力量、扩大研究生规模，新增为博士学位立项建设单位并获得博士学位授予权，加快建设新型高水平理工科大学示范校，力争走在全国应用型地方高校的前列。

投入17亿元建设国际合作创新区

“国际合作创新区是学校建设新型高水平理工科大学的重大增长极，是展现新型高水平理工科大学建设成就的重要窗口。”在国际合作创新区奠基仪式上，该校党委书记成洪波说。

东莞理工学院国际合作创新区位于松山湖高新区玉兰路与红棉路交会处，东莞理工学院松山湖校区与东莞中学松山湖学校之间，占地370亩（含高等教育用地和城市功能配套用地），规划布局科教融合示范区、新工科教育引领区、高端人才培育区、城市功能配套区等4个功能区，由学校与松山湖管委会分工合作、共同开发、分期建设。首期拟建约23万平方米，投资估算约17亿元。

成洪波透露，国际合作创新区将以深化与国际知名高校合作、加快发展研究生教育为牵引，聚焦新材料、信息、生命、智能制造等领域，着力培养高水平应用型创新人才，开展高能级应用创新研究，促进科技成果高效率转化应用，更好实现教育链、人才链与产业链、创新链深度融合，把国际合作创新区建设成为学校全面参与和服务大湾区综合性国家科学中心建设的重大平台，成为支撑引领东莞制造业创新发展的重要基地。

东莞松山湖管委会主任欧阳南江说，希望双方建立更加紧密的合作，大力构建协同创新体，建立合作共赢的协同创新机制，深度对接全球优质科教资源，打造高水平国际合作创新区，为东莞发展、粤港澳大湾区建设提供人才、技术、智力、文化支撑。

杨振宁教研楼正式启用

“今天是中华民族走进新时代的开始，希望每一个同学都把握住这个大时代赋予的机遇，珍惜在这样一个充满发展潜力的学校读书的机会，为自己、为家人、为国家、为中华民族努力创建美好的未来。”在东莞理工学院杨振宁教研楼启用时，诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、东莞理工学院名誉校长杨振宁录制了视频。

1993年杨振宁接受东莞市人民政府和东莞理工学院聘请，担任东莞理工学院名誉校长。杨振宁教研楼是一所以杨振宁名字命名的教研楼，由中国工程院院士何镜堂领衔指导设计。教研楼用地面积约5000平方米，建筑面积约1500平方米，是支撑教学研究精进、促进科研交流、繁荣大学文化的重要功能空间。

杨振宁说，从1993年初次到东莞理工学院至今，整个世界发生了翻天覆地的变化，尤其是东莞理工学院所处的东莞经济社会的发展是全世界都瞩目的、是骄人的。学校在这样的大环境中发展变化很快，尤其是最近几年理工科建设在科学研究等方面做了许多重要的工作，取得了更大的发展。

【记者】吴少敏