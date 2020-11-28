2020年12月剑桥少儿英语考试开考温馨提示

按照教育部考试中心相关安排，原定于2020年3月28-29日举行的剑桥少儿英语考试推迟到12月5-6日举行，准考证打印时间：11月17日-12月4日，请考生提前打印好准考证，并按时参加考试。

按照教育部考试中心相关安排，原定于2020年3月28-29日举行的剑桥少儿英语考试推迟到12月5-6日举行，准考证打印时间：11月17日-12月4日，请考生提前打印好准考证，并按时参加考试。

打印流程：登录剑桥少儿英语考试报名网站（http://cyle.neea.cn/）点击“下载准考证”，填写考生相关信息下载并打印准考证。

根据疫情防控的要求，考前请按照本考点要求，主动提交相关的健康证明，并填写相关表格，做到不隐瞒、不虚假上报。

考试期间，请积极配合本考点的相关安全防疫工作，听从考点工作人员的安排，不聚集，注意佩戴口罩。如有发热不适，应及时告诉相关工作人员。

小编为各位考生和家长整理了考试期间的注意事项，请各位考生和家长一定要加强防范，提前应对，确保顺顺利利参加考试。

1.尽量少聚集，全程佩戴好口罩。

2.关注每天的天气预报、提前做好准备。

3.提前踩点，考前一天到考试地点熟悉考场。

4.熟读考生须知（详见文后），并用防水袋装好考试所需物品。

5.提前确定出行方式，规划路线，避免迟到情况发生。

考生须知

1.考前30分钟，考生须持带有照片的有效证件（身份证、临时身份证、护照或港澳台通行证）和自行打印的准考证进入规定的考场。剑桥少儿英语考试考生使用证件规定：

（1）考试当日，考生如未持报名时登记的证件或该证件不符合报考规定或所持证件与准考证上显示的信息不一致，均将被拒绝进入考场，考试费不予退还。

（2）中国大陆考生参加剑桥少儿英语考试，必须携带唯一有效的证件即“中华人民共和国居民身份证”原件。根据《中华人民共和国身份证法》，任何居民无论是何年龄，均可向户籍所在派出所申领身份证。户口本不可用于参加考试。

※特别提醒未申领身份证的青少年考生提前办理身份证，以免影响考试。

（3）香港、澳门地区考生必须持有效的香港、澳门身份证原件、港澳通行证原件或护照原件。

（4）台湾地区考生必须持有效的台湾居民往来大陆通行证原件。

（5）非中国籍考生必须持有效的护照原件报名及参加考试，护照上显示考生姓名、照片和签字。

（6）证件上的所有个人信息必须与报名时填写的信息完全一致。同时要确保考试时，所持证件处于有效期内。非中国籍考生所持外国护照上如没有中国签证属于无效证件（中国政府规定免签国家除外）。

2.考试期间考生可携带物品：签字笔、铅笔、橡皮、二十四色彩笔（包含黑色、蓝色、棕色、绿色、灰色、橙色、粉色、紫色、红色、黄色）铅笔盒、塑料瓶装水、药品、纸巾和准考证。

3.考试期间需放在指定区域的禁止携带物品：处于关闭状态下的手机、相机或任何其他电子产品、字典、笔记本、修正液/修正带等、纸张、书包、手提包、行李箱。

4.考场内不得相互借用文具。严禁在考场内饮食。

5.考生入场后，按号入座，将本人准考证放在课桌上，以便核验。

6.统一开考信号发出后才能开始答题。

7.笔试开考10分钟内，允许迟到考生进入考场参加考试，考试结束时间按照统一规定结束。开考10分钟后，禁止迟到考生入场考试。考生开考30分钟后，方准交卷出场的，出场后不得进场续考。

8.考生领到试卷后，必须先在指定位置准确、清楚地填写姓名、准考证号、座位号等栏目。

9.考生遇试卷分发错误及试题字迹不清等问题可举手询问，监考人员应当众答复；涉及试题内容的疑问，不得向监考人员询问。

10.考生在考场内必须保持安静，严格遵守考场纪律，不准交头接耳，左顾右盼；不准偷看，抄袭他人答案；不准夹带，冒名或换卷，对于违反考场规则，不服从监考人员管理和舞弊者按违反考场规则处理，情节严重的将取消本次考试资格或限期停考。

11.考生离开考场时必须交卷，不准携带试卷离开考场。离开考场后不准在考场附近逗留和交谈。

12.考试结束铃声响后考生立即停止答卷，并将试卷按顺序整理好放在桌上，待监考人员允许后方可离场。

13.笔试结束后，考生应服从监考人员的管理，在口试候考室候考。

14.等待口试考试。口试完毕后，考生应迅速离开口试考场，不得与候考室考生接触。

15.考生应自觉服从监考人员管理，任何人不得以任何理由妨碍监考人员进行正常工作。监考人员有权对考场内发生的问题，按规定做出处理。