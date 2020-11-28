公办幼儿园不可擅自租售或改变性质

幼儿园学位不足、布局不均，幼儿园建设用地不足……一系列学前教育资源的问题牵动人心。针对幼儿教育的发展不平衡不充分问题，广州重新制定的幼儿保育教育立法——《广州市幼儿园条例》于11月27日交付表决。

幼儿园学位不足、布局不均，幼儿园建设用地不足……一系列学前教育资源的问题牵动人心。针对幼儿教育的发展不平衡不充分问题，广州重新制定的幼儿保育教育立法——《广州市幼儿园条例》于11月27日交付表决。

11月26日，广州市第十五届人大常委会上，广州市人大法制委员会主任委员邓成明作了《广州市人大法制委员会关于〈广州市幼儿园条例(草案)〉审议结果的报告》（以下简称“报告”）。根据报告，与一审稿相比，《广州市幼儿园条例》增加了幼儿园学位的硬性指标规定，加大公办幼儿园的建设力度，每个镇、街道辖区内至少设置一所公办幼儿园，任何单位和个人均不得擅自租售公办幼儿园或改变其性质。条例还加强了幼儿园建设用地保障，并增设幼儿园保教正面指引。

焦点一▶▶常住人口千人学位数不低于40座

针对目前广州幼儿园学位存在不足及不均衡的问题，以及亟待改善幼儿园布局规划的现状，《广州市幼儿园条例》加强了硬性指标规定。在10月发布的征求意见稿中，幼儿园布局规划将按照常住人口千人学位数不低于四十座的标准，测算学位需求，结合人口密度、居住分布、人口发展和流动趋势、城乡建设规划、交通、环境等因素综合考虑，合理布点，并定期调整。

邓成明在报告中提到，目前广州公办幼儿园学位难以满足全市幼儿的入园需求，应大力加强公办幼儿园建设。因此，条例也设置条款规定发展公办幼儿园的举措。根据要求，今年广州普惠性幼儿园覆盖率需达到80%以上，其中，公办学位在园幼儿数占比达50%。在征求意见稿中规定，广州的区人民政府应当在每个镇、街道辖区内至少设置一所公办幼儿园。常住人口超过十万的镇、街道应当按照人口比例相应增加公办幼儿园数量。

此外，街道腾退空间、乡村公共服务设施、中小学布局调整的空余用地、省追加的新增城乡建设用地、军民融合战略委托地方经营的军队物业等富余公共资源，优先用于举办公办幼儿园。且任何单位和个人不得擅自出售、出租公办幼儿园，不得擅自改变其性质。在幼儿园布点不足的区域，区人民政府还可以将空置楼宇、厂房、校舍以及其他闲置资源等改造为符合举办条件的幼儿园。

同时，条例也增加了支持社会力量办学的条款，以弥补学位不足和多样性不够的问题。

焦点二▶▶保障幼儿园建设用地关注居住区配套幼儿园

幼儿园的建设用地保障将再次得到加强。

根据征求意见稿，广州的市、区人民政府应当保障幼儿园的建设用地，任何单位和个人都不能擅自改变幼儿园规划建设用地的使用性质。因公共利益必须变更幼儿园建设用地用途或者征收幼儿园使用的土地、房屋的，首先需经相关部门同意，并按照先补后征、先建后拆和就近原则补还、重建。补还、重建的建设用地面积不得少于原有用地面积，置换的幼儿园建设用地也应当符合幼儿园建设标准。

征求意见稿还新增了“学校用地不足的区域应当通过区域用地功能调整、在城市更新时增加幼儿园用地面积等方式保障幼儿园用地需求”的规定。

居住区配套幼儿园是市民关注的另一热点。 为保障幼儿就近入园，新建居住区应当按照规划要求配套建设公办幼儿园，改建和扩建的居住区应当按照规划要求配套建设公办幼儿园或普惠性民办幼儿园，是否配套幼儿园将纳入建设工程规划许可证的核发审查。

在建设完成后，建设单位应按照相关要求及时将幼儿园园舍、场地、附属配套设施以及相关资料等全部移交所在地区住房城乡建设部门。区住房城乡建设部门应当在接收配套公共服务设施中的幼儿园后一个月内，交付给区教育行政部门。区教育行政部门应当自接管之日起一年内将居住区配套幼儿园投入使用。

针对建设单位未按规定移交居住区配套幼儿园的情况，条例增加了违反居住区配套园建设规定的法律责任。根据征求意见稿，未按照相关要求将配套幼儿园园舍、场地、附属配套设施以及相关资料等全部移交所在地区住房城乡建设部门的，建设单位由区住房城乡建设部门责令限期改正；逾期不改正，情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。

焦点三▶▶幼儿园教育以游戏为主禁授小学内容

针对此前对保育教育的内容规定较少，且多从禁止性角度加以规定，不利于发挥幼儿园的保教积极性的情况，条例补充了相关正面指引性规定，增加保教原则、保育要求、教育要求、提高保教质量、家园共育等五条规定。

根据征求意见稿，在教育要求上，幼儿教育应当按照国家有关规定，以游戏为基本活动，寓教育于各项活动中，培养幼儿的主动探索、动手操作、合作交流和表达等能力，传授基本的文明礼仪，开展优秀传统文化教育，培育幼儿良好的卫生、生活、行为习惯和自我保护能力。

值得一提的是，幼儿园可以根据本园的实际安排和选择教育内容与方法，但不得教授小学阶段的教育内容，不得开展违背学前儿童身心发展规律的活动。各类公办、民办幼儿园将被纳入学前教育管理体系实行全覆盖统一管理，幼儿园使用的教师指导用书将接受定期检查，定期进行业务指导和保育教育质量检查，确保幼儿园安全优质运行。

幼儿园及其工作人员则不得向家长索取财物或者要求提供与保育教育工作无关的便利，随意扣留、没收幼儿物品；不能要求或者变相要求家长购买教材、教学辅导材料；也不可在正常的保育教育时间内安排兴趣班、特长班、实验班并额外收取费用。

南方日报记者 郑慧梓