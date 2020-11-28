修建教育“高速路” 优质课程“指尖达”

近年来，我省以教育信息化带动教育现代化，用互联网+教育建成的“高速路”正有力提升粤东西北教育现代化水平，向林芝、甘孜等对口帮扶地区输送源源不断的优质教育资源。

日前，粤藏教育信息化帮扶促进研讨会、两地教师信息化课堂交流活动、年度送培集中培训活动在雪域高原林芝连番上演。来自华南师范大学（下称“华师”）的教授团队带着示范课程、智慧课堂技术和教学改革经验，到林芝的中小学“传经送宝”，粤藏两地教师通过网络直播的形式参与其中。

实现贫困地区的教育均衡化，让贫困地区的孩子享受优质教育资源，是打赢脱贫攻坚战的关键，也是阻断代际贫困传递的有效手段。

近年来，我省以教育信息化带动教育现代化，用互联网+教育建成的“高速路”正有力提升粤东西北教育现代化水平，向林芝、甘孜等对口帮扶地区输送源源不断的优质教育资源。

名师“专递课堂”直达西藏林芝

“现在展示在我们面前的是广州的珍贵文物、史料图片。”11月6日，林芝市第一小学的孩子们通过互联网“跨越时空”，与来自广州博物馆的藏品来了一场云端约会。孩子们在欢声笑语中学习瓷器知识，感受不同文化的交流碰撞。

近年来，西藏自治区教育信息化发展步伐不断加快，“互联网+教育”这一模式逐渐得到社会认可，但与全国平均水平相比仍然存在差距。我省教育援藏改变了西藏教育的办学条件，西藏的孩子在更好地掌握知识的同时，开阔了视野，也有了更广阔的发展空间。

借助“粤教翔云”等教育资源公共服务平台，来自广东的“微课堂”“优课”等优质数字教育资源飞跃山海，跨过时空，来到林芝，推动优质资源成规模、成体系，扎实推进智慧教育，不断扩大优质资源的覆盖面，有效提升林芝基础教育发展水平。

“2018年起，林芝一小作为试点单位引进了华南师大网络教育学院自主研发的手机直播技术。”林芝一小校长赵西琴介绍，该校构建了西藏林芝第一家“小学手机课堂”，通过常态课直播、跨校校本教研活动、专家远程诊断等手段，将该平台技术推广到多所县、乡级小学，创新教育扶贫新模式。

10日上午，林芝一小对米林县卧龙镇小学远程同步开设了五年级数学课，林芝二小对林芝市波密县松宗镇小学远程同步开设了一年级语文课，林芝市八一中学对墨脱县中学远程同步开设了八年级英语课……利用华师手机直播智慧课堂平台，更多学校成功实践了“专递课堂”，利用网络直播平台扩大优质资源的传递效果及受益面。

在教育欠发达地区，音乐、体育、美术等学科老师尤为缺乏，课程开不齐、开不好的问题突出。去年底，华师第四批支教队与华师音乐学院通过视频连线方式在林芝开展“音乐直播小课堂”，丰富了音乐课的授课形式，也弥补了专业师资的不足。

华师教育信息技术学院相关负责人表示，该学院将继续积极开展校地共建，争取到2022年，全面实现“三个课堂”（“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”）在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。

用信息技术打造“带不走的教师队伍”

11月10日，两节线上互动示范课在广东上演：东莞市石龙三中教师麦佩莹以一名学生的择业困惑与求助为出发点，引导学生从三个角度进行互动学习；佛山市南庄镇第三中学教师唐湘奇通过设置问题和布置任务的方式，协助学生通过合作讨论等方式形成正确的历史观。这两节“翻转课堂”通过大屏幕来到千里之外的林芝市八一中学，惠及当地师生。

教育事业不仅要聚焦当下，还得立足长远，春风化雨。为受援地区打造一支带不走的高素质教育人才队伍，是教育扶贫的题中之意。

“一个平行四边形能拆分成哪些部分？”广州市体育东路小学连线林芝一小，采用双师课堂的形式，由体育东路小学海明学校教师邓华文主讲、林芝一小的杨莉老师协助，两地的两个五年级班级学生同时参与课堂学习，隔空互动，借助信息技术共同探索平行四边形面积计算方法以及其背后的数学原理和思想方法。

双师课堂是“互联网+”教育的一种新模式，由一位名师主导上课，一名或多名辅导老师在不同空间上辅助管理同一节课。“希望能帮助年轻教师在一线获取最先进的教学经验，共享最优质的教学资源，解决最头痛的教学问题。”在林芝现场，广州市天河区教育局调研员张伟春组织林芝本地教师开展深入的解课分析。

支教人才的留驻时间有限，但广东教育的宝贵经验早已在西藏、四川、贵州等地传播——

广东名师名工作室进驻西藏林芝，搭建学科教师专业成长平台，组建网络研修工作室，开展丰富多彩的学习、研讨、交流及培训活动。

四川甘孜探索建立“互联网+”教育帮扶新模式，投入广东援建资金575万元，完成白玉县城区第三完全小学智慧中心校舍改造及设施设备购置，并成功与中山市港口镇中心小学搭建实时互联互通的远程教学平台，实现了中山名师名课程资源共享，让学生不出校门就能与沿海学生一同享受优质的教学资源。

贵州依托广东省教育资源公共服务平台，开展“网络教研”“互联网+教研培”“一师一优课”“5G+智慧教育同课异构”，推动广州、深圳开展网络教研活动逾百次，受益师生共计5000余人。

广州市白云区教育局与荔波、平塘签订了教育信息技术帮扶框架协议，利用“互联网+教研培”的模式，优化三地教学研究方式，实现白云、荔波、平塘等中小学校长近1500人接受培训。

优质课程免费向粤东西北开放

在广州市从化区良口镇第二小学的“爱种子”教改模式课堂上，学生们每人手拿一个像计算器般的终端机，与名师团队设计的教育数字媒体课程进行互动。

在“互联网+”时代，技术正在促进教育公平、均衡与优质发展，使教育发达与欠发达地区的教学改革处于相同起跑线上。新的课堂形式，既让学生学会直观、形象地从互联网主动学习知识，又能让老师有效采集学习反馈信息，实现诊断性评价、过程性评价和反思式评价。

如今，“爱种子”已在广州市从化区、清远市清城区一批乡村学校中积累了丰富经验，大胆探索建立以学生发展为本的新型教学关系，有望推广到全省各地。

同时，珠三角优质教育资源也将沿着互联网惠及粤东粤西粤北地区学子。我省扎实推进集团化办学，以优质品牌学校为龙头组建办学集团，带动区域内薄弱学校和新建学校共同发展，实现以强带弱，整体提升办学质量，增加优质教育资源总量。

今年初新冠疫情袭来，我省迅速发布《关于做好中小学校线上教育工作的紧急通知》，提出各地各学校要密切关心关注无网络、无电视的农村地区学生和留守儿童学习情况，特别是建档立卡等家庭经济困难学生的学习情况，及时帮助解决无网络、无电视学生线上学习中遇到的困难。

加快破题广东教育均衡优质发展，我省统筹教学资源，组织名师准备网课、加班加点送教材、打通收看网课渠道，覆盖全学段、全学科的900余节“粤课堂”名师精品课准时上线。教学资源中既有华南师范大学附属中学等一大批名校名师的优质教育资源，也有精彩的生命教育讲座。这些课程通过南方+“云学校”、广播电视等渠道，沿着光纤通往全省乃至全国各地。

南方日报记者 钟哲