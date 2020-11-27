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高考倒计时不足200天，该如何逆袭？

2020-11-27 08:47 来源：南方网 罗予岐
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　　“老师，高考不到200天了，各科成绩偏低，400分左右，不知如何规划，求指教。”

　　——这是考考君深夜收到的一条私信，来自一位焦虑而困惑的高三家长。

　　距离2021年高考不到200天，这个时期考生已复习了大半的基础知识，甚至有些考生已开始无限的题海战术……随着时间越来越少任务越来越重，有些考生与家长难免心生惶恐。

　　其实，小编想说的是，这个时期也正是考生正处于不断检验不断调整，成绩慢慢有起色的关键时期，所以不妨撒开来学，看看自己到底能达到什么程度。

　　针对现阶段的温馨提醒，送给大家，加油!

　　合理规划时间

　　讲究时间规划的人效率自然高。做好规划，合理安排自己的时间，每个月、每一周甚至每一天的学习重点是什么，把这些提前规划好能大幅度提高学习效率。特别注意的是要找到侧重点，把“一定要做的”跟“不是必须的”区别对待，比如时间紧张时，哪些内容是可以省略做的，哪些是必须投入精力。

　　回归书本

　　不论多么在乎刷题，多么在乎成绩，现在都应该把那些过眼云烟暂时放一放，挤出时间来重新温习课本，回归基础知识，教材就是我们做题之前所要构建的一个框架，先熟悉框架，然后不断地练题，才能将自己学习的这座大厦构建得更加完整，回归书本，是在帮考生巩固基础，构建属于考生自己的知识体系。

　　注重薄弱学科

　　有些同学数学不好，就想着干脆放弃数学得了，反正其他科好，到时候高考好好发挥其他科就好了，可是每一科都是高考的“缺一不可”。

　　其实，弱科不好，多半是基础没打好，突破弱科关键是抓住基础题和中档题的强化训练(把老师讲解的经典题、课本例题、试卷考题每一道题做到位，从简单题入手，由浅入深，循序渐进)，较擅长的地方可适当做点技巧题，以全面提高弱科成绩。

　　现在还有时间，如果你也有弱科，一定要重视起来了，当你重视起来的时候，你就会发现，弱科真的没有那么可怕。

　　总结错题规律

　　在日常学习中，需要准备两本错题本，一本是把自己的易错题、难题整理下来，反复看，反复总结反思。

　　再用另外一个本子，把反复错的同一类型的题整理下来，避免之后犯同样的错。

　　生活规律

　　切忌熬夜学习。晚上熬夜学习，既低效又伤身，不如保持规律作息，让自己进入到一种良好的循环当中去。

　　稳定心态

　　高考备考的通病是越到后期就越焦躁，因为焦躁所以无法静心学习，因为无法静心学习所以成绩发生波动，最后又是焦躁，陷入死循环。因此大家一定要记得跳出这个怪圈，放平心态，认清什么是最主要的，做好自己的事，不要受外界影响。

　　特别要注意的是，作为家长首先自己要调整心态，不要让自己的紧张情绪反而影响到孩子。

　　根据“成就动机定律”，人们往往越急切想要成功的行为最后效果越不好，此时，家长可适当降低一些动机水平，稳定心态，“慢慢来比较快”。

　　什么是成就动机定律？怎样慢慢来比较快？

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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