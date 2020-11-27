学校“企业朋友圈”能给学生带来什么

作为国内唯一一所以物流和流通为特色的高等院校，北京物资学院正加速驶上产教融合新赛道。

日前，北京物资学院商学院为2022北京冬奥组委首批赛事实习生举行隆重的出征欢送仪式，从冬奥会物流等项目入手，这是该校强化服务社会，特别是服务国家重大战略能力的又一举措。

而在10月中旬，北京物资学院期货学院和京东学院签约揭牌。作为该校与北京悟源资产管理有限公司达成的战略性合作成果，期货学院以打造产教融合下的“现代产业学院”新样板为目标。与京东集团合作成立的京东学院，则将采用“双元制”培养模式，即实行双导师制，学校与企业交替，共同培养专业的应用型人才。

作为国内唯一一所以物流和流通为特色的高等院校，北京物资学院正加速驶上产教融合新赛道。

产教融合，成为物流和流通领域先行者

1980年，为满足国家流通业现代化对高级物资流通管理人才的需求，北京物资学院正式组建。

“建校初期，在仅有一个系、一个专业、几本教材和40多名教职工的简陋条件下，物院的创业者们始终坚守初心，他们以仓库为教室、以宿舍为课堂、以货物为同伴，率先开展物资流通领域的理论研究。”北京物资学院校长刘军说。

正是凭借着这股艰苦奋斗的精神，北京物资学院四十年如一日在物流流通领域敢为人先，追求卓越，取得了一系列开创性成果：创办了全国本科第一个期货专业、第一个物流管理专业、第一个采购管理专业，建立了全国第一个期货模拟仿真实验室、第一个物流系统与技术国家级教学示范中心。秉承“艰苦奋斗，自强不息，敢为人先，追求卓越”的精神，以产教融合为引领，北京物资学院为建成在物流和流通领域国内一流、国际有重要影响的有特色高水平应用型大学做出了积极探索。

2015年，教育部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》；2017年，国务院发布《关于深化产教融合的若干意见》。

2018年，北京市发布《关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见》，今年5月又发布《北京市属公办本科高校分类发展方案》。

面对新形势，新挑战，如何更好转型，如何分类发展，北京物资学院在发挥自身物流和流通领域特色优势的基础上积极探索，优先培养高水平应用型人才。

今年9月，北京物资学院第三次党代会确定了未来发展的愿景，“建成在物流和流通领域国内一流、国际有重要影响的有特色高水平应用型大学的奋斗目标”。

在学科专业设置上，学校大力发展高效物流、智慧城市等产业急需、紧缺的学科专业，不断提升专业建设的社会贡献度。

在学生培养上，加大专业型硕士培养力度，修订培养方案，学生实习实践和毕业论文都与生产一线挂钩。同时采用“1+X”证书制度，即毕业后获得一份学历证书和若干职业技能等级证书。

校企合作，打造产教融合下的“现代产业学院”新样板

日前，教育部、工业和信息化部出台《现代产业学院建设指南》，提出深化产教深度融合、校企合作，是推动高校分类发展、特色发展的重要举措。

10月18日，期货学院和京东学院签约揭牌。1986级企业管理系校友，北京悟源资产管理有限公司总经理曹胜介绍：“我们私募基金参与期货学院建设，不仅可以对在校生的学历教育起到理论联系实践的作用，有利于培养专业实用型优秀毕业生，同时，还能通过非学历教育为社会投资者提供理论基础充电和交易策略培训，提升投资者教育，服务社会大众。”

截至目前，学校已有160余家签约企业，基本实现对全部专业教学的覆盖，学生可以通过参加企业家课堂、企业实习、大学生创新创业等多种形式参与到校企合作之中。

以校企合作为基础，北京物资学院致力于打造“双师型”教师队伍，教师需要同时具备理论教学和实践教学能力。除选送教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼外，学校还于10月11日举办专业硕士校外导师与2020级研究生见面会暨新进教师拜师仪式，共聘任校外导师200余人，进一步优化了专业硕士“双导师”培养制度。

在加快推进有特色高水平应用型大学建设的征程中，北京物资学院的“企业朋友圈”越来越大。

知行合一，以产教融合服务国家和区域经济社会发展

11月4日上午，在2022北京冬奥组委首批赛事实习生出征欢送会上，采购与供应链管理专业2019级研究生毛伍蕾对记者说：“选拔活动我第一时间报了名，能用自己的专业知识为冬奥会这种国家级重大赛事贡献一份力量，机会特别难得。”

通常，人们往往关注的是激烈的角逐以及赛场上的欢笑与失意，却忽略了赛事背后庞大的物流服务与物资储备。北京物资学院借鉴服务2008年北京奥运会的经验，从冬奥会物流等项目入手，不断强化学校服务社会的能力，特别是服务国家重大战略的能力。

2019年9月底，北京物资学院研究生院组织展开首批冬奥会赛事实习生选拔工作，选出管理科学与工程、物流工程、采购与供应链管理等专业的10名研究生参与2022年北京冬奥会3个赛区24个比赛场馆全物流要素系统建模，模拟物流系统运行状况，指导实际物流系统的规划设计与运作管理。

在服务北京城市副中心建设上，以物流领域为例，学校持续向北京城市副中心给予产业发展智力支持，规划了包括通州物流基地、城市末端配送、粮食应急物流体系、特色农产品物流服务系统等一系列区域重点工程和民生保障工程，为区域增加税收收入10亿元以上。

截至目前，400余名毕业生在北京城市副中心实现就业，分布在150余个企事业单位，其中担任各级领导职务的有百余人；在挂职合作方面，学校在北京城市副中心挂职干部6名，在企业挂职的有10余名。

“我们将站在新的历史起点上，以敢为人先、追求卓越的精神，向建设有特色高水平应用型大学的目标阔步前进。”北京物资学院党委书记王文举告诉记者。