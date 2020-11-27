75所直属高校投入脱贫攻坚战

直属高校共选派挂职干部800余人次。各高校自签订定点扶贫责任书以来，广泛组织发动校内外各方力量，累计投入帮扶资金5.2亿元、引进帮扶资金20.5亿元、培训基层干部14.1万人、培训技术人员19.1万人、购买贫困地区农产品5.25亿元、帮助销售贫困地区农产品12.9亿元。

26日，教育部召开新闻发布会，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍了教育部直属高校扶贫工作进展情况及成效。

数据显示，2012年以来，按照中央的统一部署，44所综合类和理工科为主的直属高校承担了44个国家扶贫开发重点县定点扶贫任务，2019年根据工作需要又新增20所直属高校参与定点扶贫，加上其余的11所承担滇西专项扶贫任务的直属高校，75所直属高校尽锐出战，全面投入脱贫攻坚战，成为中央单位定点扶贫的一支重要力量，走出了一条特色鲜明、成效显著的扶贫路子。

截至目前，直属高校共选派挂职干部800余人次。各高校自签订定点扶贫责任书以来，广泛组织发动校内外各方力量，累计投入帮扶资金5.2亿元、引进帮扶资金20.5亿元、培训基层干部14.1万人、培训技术人员19.1万人、购买贫困地区农产品5.25亿元、帮助销售贫困地区农产品12.9亿元。

刘昌亚介绍，下一步教育部将通过三方面工作，在确保如期全面高质量完成高校扶贫各项目标任务的基础上，抓紧谋划好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善。

一是认真巩固拓展高校扶贫成果。指导直属高校在过渡期内要把巩固脱贫成果、防止返贫致贫摆在突出位置来抓，对脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程。

二是深化直属高校定点帮扶机制。“我们将按照中央的决策部署，继续坚持直属高校定点帮扶机制，严格落实‘四个不摘’要求，保持现有帮扶政策举措、资金支持力度、帮扶工作力量总体稳定。”

三是推动高校有效衔接乡村振兴。“下一步，教育部将认真指导直属高校按照中央设立过渡期的决策部署，持续支持脱贫摘帽地区推进乡村全面振兴。指导直属高校结合‘十四五’规划编制工作，做好高校有效衔接乡村振兴工作谋划，科学研究制定好过渡期内相关帮扶工作的目标任务，确保政策和工作平稳过渡。结合高校特色优势，发挥已组建成立的8个高校‘扶贫联盟’作用，大胆探索实践，为下一步全面开展乡村振兴工作，提供鲜活的经验和可复制推广的路径模式。”