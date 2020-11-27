中小学名班主任齐切磋！广东这个教育成果展示活动有亮点

本次建设成果展示活动起到了规范工作室建设，科学指导工作室发展，发挥工作室示范、引领和辐射的作用，达成了预期目标，必将促进我省中小学名班主任工作室建设工作和德育工作再上新台阶。

近日，2020年广东省中小学名班主任工作室建设成果展示活动在广州举行。省中小学德育研究与指导中心负责人、各地级以上市教育局主管班主任工作的负责人、全省中小学名班主任工作室主持人以及成员、学员代表等共200余人参加了成果展示会。

建设成果展示活动为期两天，内容丰富，形式多样，既有各地名班主任工作室建设的成果展示，又有各地市班主任工作室建设的经验介绍，还有工作室主持人的高峰论坛以及专家讲座、经验总结，与会者积极参与互动。

参会人员普遍表示，本次建设成果展示活动起到了规范工作室建设，科学指导工作室发展，发挥工作室示范、引领和辐射的作用，达成了预期目标，必将促进我省中小学名班主任工作室建设工作和德育工作再上新台阶。

“疫情期间，广大中小学校班主任在各地省名班主任工作室主持人的带领下开展了卓有成效的学生教育活动，创新了班会课、家校共育的内容和形式，线上线下混合教育，为守护青少年身心健康作出了重要贡献。”省教育厅思想政治工作与宣传处有关负责人说。他介绍，10多年来，通过班主任专业能力大赛、名班主任培养工程和名班主任工作室建设等措施，广东省培养了一批能力精湛、业务出众、在省内外有一定知名度和影响力的优秀班主任队伍。

该负责人要求，各地教育部门要为当地名班主任工作室提供建设平台和资金支持，指导工作室在本地区发挥作用，学校也要为工作室人员外出学习考察、开展活动提供保障，促进工作室健康发展；名班主任工作室要通过形式多样的活动，在本区域带领一群、辐射一片，带领整个班主任队伍提升一个档次；名班主任工作室主持人要继续为全省德育工作发挥引领、辐射和推动作用，把工作室建设好、管理好、使用好，积极探索、擦亮品牌，以实际行动推动全省班主任工作和德育工作再上新台阶。

南方日报记者 杜玮淦