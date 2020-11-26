你知道怎样与孩子深聊专业吗？

在多年高考升学工作中，经常可以听到家长有这样的疑问，孩子不愿深聊选专业的问题?家长常唱独角戏?怎么办？

"有没有什么办法可以激发孩子一起来选专业，他的沟通意愿怎么激发呢?"

在多年高考升学工作中，经常可以听到家长有这样的疑问，孩子不愿深聊选专业的问题?家长常唱独角戏?怎么办？

此前，南方网教育频道采访全球生涯规划师陈璐博士，她给出了家长这些建议：

首先，这一个问题我觉得是一个特别好的探讨，我经常会跟家长说，为什么有些孩子更愿意跟我们这种做咨询辅导的老师沟通？往往是因为我们不太带这种（主观）价值判断，我们也不太去主动引导孩子去选一个什么样的专业，所以孩子跟我们谈的时候会觉得我们是真的在倾听他们内心真实的想法和他们的思考，所以在激发（关于专业谈话）的前提是咱们家长朋友是不是可以放下自己的一些对职业的倾向、职业的判断，认真的听听孩子在（选专业）部分上面的一些思考，跟他们一起来探讨，因为孩子他是有感受的。

在日常生活当中，包括我们咨询孩子的时候就会说，吃饭的时候散步的时候都有意无意地跟他们说做什么样的职业好，体制内的工作好，虽然孩子可能也认同，但是心里面不愿意，他会有个逆反心理在，所以其实我们还是要邀请孩子多谈谈他的一个想法，这是第一。

第二就是激发孩子，其实不是说我有个仪式感说来小朋友我们现在就开始谈了，我们现在选哪个专业，不是这么仪式感的一件事儿，我们可以一起来看大厚本，你说几个你感兴趣的专业，我说几个我感兴趣的专业，大家一起来共同探讨说为什么你对这个感兴趣，它会非常自然而然的进入到一个平等对话的空间，一旦我们有空间，我们的这种对话就可以开始了，双方的能量就会有所流动。

所以，建议家长们如果想成为支持型的这种家长，真的想帮助孩子，让他有决策的能力，一定要忍着，不要太过的把一些信息主动给到小孩，然后没有让他有去分享和讲述的这样一个机会，他就会觉得特别的难受，然后长期以往他就干脆不说了，然后他就说“你爱怎么选就怎么选”，所以这其实是一个不好的互动和循环，我们建议家长能够让孩子去多讲，让他可以去分享，在这么平等的交流当中去做一个沟通和判断。

出品：南方青春高考季