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新一期ESI数据公布：广东4高校5学科新晋全球前1%

2020-11-26 08:14 来源：南方网
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　　11月24日，ESI（基本科学指标数据库）公布了从2010年1月1日到2020年8月31日的统计数据。广东高校学科建设又有新突破，4所高校的5个学科新晋全球排名前1%。其中，华南师范大学新增物理学和精神病学/心理学，广州大学新增材料科学，汕头大学新增化学，广州医科大学新增神经科学与行为。

　　从新增情况来看，中国大陆一共318所高校有学科进入全球前1%，本期新增中南林业科技大学、武汉纺织大学、湖州师范学院、辽宁石油化工大学、石家庄铁道大学5所，无高校退出。

　　本期新晋1‰学科5个，分别为西安交通大学的计算机科学、北京科技大学及四川大学的工程科学、浙江大学的生物与生化、武汉大学的临床医学，无高校1‰学科退出。43个学科晋升全球前1%所属高校包括华南师范大学、汕头大学、广州医科大学、广州大学等4所广东高校及其他35所高校。

　　从总体排名上看，全国有学科进入全球前1%的318所高校中，中国科学院大学全球排名66位居第一，清华大学全球排名76位居第二，北京大学全球排名80位居第三。

　　前100名的高校中，南昌大学、青岛大学、深圳大学、广州医科大学全球排名分别提升33、31、22、22名，进步快速。其中，深圳大学第一次进入前60名，位居广东省第四，紧追全国排名57名的南方医科大学。

　　ESI收录了全球1.2万多种学术期刊上近十年发表的论文和被引数据，具有广泛代表性，一直以来被国际上用作评价一所高校（机构）科研水平的重要指标。我国高校“双一流”建设也普遍把ESI进入全球前百分之一、千分之一的学科数作为主要建设目标。

　　南方日报记者 杜玮淦

编辑： 罗予岐

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