教育部、广东省召开联席会：为教育改革发展探新路

近年来，广东始终把教育摆在优先发展位置，进一步健全党对教育工作全面领导体制机制，省市县三级党委成立教育工作领导小组，党政主要领导亲自谋划教育发展，研究确定系列政策，推动协调解决重大问题，着力满足人民群众教育需求，持续推进建设教育强省、打造南方教育高地，在教育改革、加强思想政治工作等方面积累不少经验，对全国都具有重要借鉴推广意义。

11月19日，教育部、广东省人民政府2020年度深化教育体制综合改革联席会议在广州召开。教育部党组书记、部长陈宝生，广东省委副书记、省长马兴瑞出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长钟登华主持会议，广东省副省长王曦在会上通报了广东教育综合改革和华南理工大学广州国际校区建设情况。

陈宝生指出，近年来，广东始终把教育摆在优先发展位置，进一步健全党对教育工作全面领导体制机制，省市县三级党委成立教育工作领导小组，党政主要领导亲自谋划教育发展，研究确定系列政策，推动协调解决重大问题，着力满足人民群众教育需求，持续推进建设教育强省、打造南方教育高地，在教育改革、加强思想政治工作等方面积累不少经验，对全国都具有重要借鉴推广意义。

陈宝生：进一步发挥广东改革开放排头兵、先行地、试验区作用，在“十四五”时期为全国教育改革发展再闯新路子、探索新机制

陈宝生强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，进一步发挥广东改革开放排头兵、先行地、试验区作用，聚焦更高层次、更高质量、更高标准，在“十四五”时期为全国教育改革发展再闯新路子、探索新机制，加快实现教育现代化。

一是在建设高质量教育体系上探索新路子。高质量教育体系的设计、边界、主体、评价等，关乎新时期教育走向。要坚持以评价改革为牵引，抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地，加快破除制约教育事业发展的体制机制障碍。

二是在服务全民终身学习教育体系建设上探索新路子。广东是人口大省，有条件、实力和需求探索这一体系。要构建方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷的终身学习教育体系，实现人人皆学、处处能学、时时可学。

三是在落实职业教育类型教育理念上探索新路子。要进一步明确职业教育类型教育战略定位，努力建设技能型社会、技能中国，推动形成国家重视技能、社会崇尚技能、人人学习和拥有技能的良好氛围。

四是在基本公共教育优质均衡上探索新路子。要研究人民群众对教育的新期待，着力解决教育热点问题，满足人民群众对优质公平教育的需求。

陈宝生要求，要在认真总结以往工作经验基础上，谋划下一阶段部省合作新机制，进一步畅通沟通渠道、抓好落实落地、丰富有效载体、推广典型案例，为深化教育体制综合改革探索更多可复制经验，积极扩大改革溢出效应。

马兴瑞：广东将继续抓住重大机遇，努力建设高质量教育体系，通过部省合作，不断提升教育支撑经济社会创新发展的能力

马兴瑞代表省委、省政府向教育部对广东一直以来的关心与支持表示感谢。他表示，广东深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神以及党的十九届五中全会精神，认真落实部省联席会议议定的各项工作任务，加大教育投入，全力克服疫情不利影响，推动教育领域综合改革取得新进展，立德树人根本任务有效落实，基础教育协调发展，高等教育发展迅猛，职业教育体系日趋完备。广东将继续抓住重大机遇，坚持教育优先发展，深化教育领域综合改革，加快推进教育现代化，努力建设高质量教育体系。希望通过部省合作进一步支持推动粤港澳大湾区和深圳先行示范区教育事业发展，支持广东推进基础教育综合改革、“双一流”“冲补强”建设和推进职业教育扩容提质强服务，不断提升教育支撑经济社会创新发展的能力。

来源：广东省教育厅