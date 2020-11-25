石门实验小学将成九年一贯制学校！

为满足广大家长对优质教育一体化的需求，石门实验小学于2020年11月成功获得九年一贯制办学资质，将成为小学、初中一体化的九年一贯制学校。

11月24日，记者从校方获悉，为满足广大家长对优质教育一体化的需求，石门实验小学于2020年11月成功获得九年一贯制办学资质，将成为小学、初中一体化的九年一贯制学校。

石门实验小学是广东省一级学校，创建于2002年12月，2003年9月开学。由石门实验小学投资有限公司和石门中学联合创办，由广东省老牌名校石门中学直接管理，是一所民办公助体制的现代化全寄宿制学校，占地11万平方米，建筑面积近10万平方米。

历年来，学校践行“爱敬人生，善行天下”的教育理念，构建以校园文化润爱敬、课程体系育爱敬、“日行九善”承爱敬、“三助创智”养爱敬、“四联一引”扬爱敬等为特色的爱敬办学体系，系统开发了“一学科一特色”精品课程、“日行九善”校本课程；研发了“成功舞台”等系列品牌德育活动；构建了“三助创智”校本教师研训模式，形成稳定的校内外教师成长系统。

经过17年的发展，学校先后被评为全国学校体育工作示范学校、全国青少年校园足球特色学校、广东省中小学心理健康教育特色学校、广东省红领巾示范校、广东省中华文化传承基地、佛山市小学语文学科教育研究基地、佛山市书画教育重点学校、南海区特色品牌学校等。学生在各类赛事中屡获殊荣，健美操、舞蹈、校园足球、书法、武术、田径等项目在省内外颇具影响力，仅近三年就有1088人次在国家、省、市、区学科竞赛中获奖。

“本次学校获得九年一贯制办学资质，满足了广大人民群众对优质教育一体化的期待，也将开启我校教育改革的新征程。”石门实验小学相关负责人表示，学校将本着“为学生的终身发展奠基”的思想，秉承石门教育集团的优良传统，发挥集团化办学的优势，加强与石门中学的衔接，与石门中学管理同步，资源共享，学科共建，文化共生，品牌共铸，为高中输送有可持续发展能力的优秀学子，打造一体化的优质教育，为南海教育作出新的更大贡献。

南方日报记者 王雅铄