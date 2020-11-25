广东工业大学聚焦改革创新，力争建设一流高校

日前，省教育厅公示高校“三全育人”体制机制建设试点单位、“八个相统一”高校思政课建设示范点培育单位，广工全部入选。

“没有聚酰亚胺，就没有今天的微电子技术。”近日，广东工业大学教授闵永刚及其研究生简凌锋的项目《塑料黄金——特种聚酰亚胺的中国力量》通过多项技术创新解决“卡脖子”问题，在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛上获得金奖。

近年来，广工高水平大学建设成绩亮眼：跻身2020软科世界大学学术榜单全球500强、位列泰晤士2021世界大学中国大陆高校第34-50名、以第一完成单位斩获3项国家科技奖二等奖、获批首个国家重点实验室、服务6000余家企业……

“与广东崛起共成长，为广东发展作贡献。”在广工第五次党代会召开之际，广工党委书记胡钦太表示，广工将坚守为党育人、为国育才，面向国家战略和广东发展需求，聚焦改革创新，力争建设一流高校，培养担当民族复兴大任的时代新人。

思创携手，打造三全育人“大思政”

与简凌锋同时获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖的，还有广工2017届毕业生车洲的自主创业项目《参芪草——助力西部乡村振兴的参芪草》。从解决自家药材滞销困境，到带领团队返乡创业，深耕“参芪草”扶贫项目，开启道地中药材产地振兴之路，车洲在大山中走出了一条脱贫致富的路子，成为广工深化思创融合教育改革、协同育人的生动典型。

近年来，广工始终把立德树人作为教育的根本任务，发挥教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用。近年来先后打造“大德育工程”“星耀工大·筑梦成长”“青年红色筑梦之旅”“青春演播厅”等品牌活动，促进学生德智体美劳全面发展，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

广工还坚持开门讲思政课，与广东美术馆、中共三大会址纪念馆、广州农讲所等校外红色教育基地共同打造思想政治教育基地。思政课教师和“双带头人”党支部书记还开展合作教学，“院士树人讲堂”“学生社区思政园”“第二课堂成绩单”赢得广大学子喜爱。

日前，省教育厅公示高校“三全育人”体制机制建设试点单位、“八个相统一”高校思政课建设示范点培育单位，广工全部入选。

“广工着力强化教师队伍与管理队伍、思政课程与课程思政、线上思政与线下思政的‘三个协同’建设，将立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节，构建三全育人的‘大思政’格局。”胡钦太说。

跨界融合，培养创新驱动“广工军团”

“入选了！与世界名校同台竞技，我们有信心。”不久前，广工粤港机器人联合学院学生们又收到了好消息：刚刚摘得全国大学生机器人大赛季军，还拿到了第十九届亚太大学生机器人大赛国际交流大会的“入场券”。这个优质项目的背后，得益于广工设立华南地区首个高校机器人学院，以交叉学科、校企合作培养智能制造业的创新人才。

作为省属理工科高校“长子”，多年来广工始终强调把论文写在祖国大地上，把创新成果转化在南粤热土上，培育一大批勇于投身技术攻关、服务国家区域发展战略的“广工军团”。人才培养获得广泛认可，广工成为全省唯一囊括教育部“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”等7项国家级创新创业荣誉称号的高校。

其中，跨界培养成为广工人才培养的重要一环。广工设立了粤港机器人学院、集成电路设计联合学院、印制电子电路学院、科技金融班等多个新工科人才培养特色学院（班），实施“拔尖创新人才培养、卓越工程师教育试点、特色化实践培养”等N种培养路径。今年7月，广工与省第二人民医院携手“医工融合”，在先进诊断和医疗技术研究方向开展人才培养和科研合作，又迈出了最新一步。

广工“大手笔”打造的2万多平方米的创客空间和创业孵化基地已成为历届创新学子的“加油站”，全链条的服务获评“国家级众创空间”，目前有超过100个学生创新团队“驻扎”。每年还设立创新创业训练项目1000余项，参与学生达6000余人。3年来共孵化创新创业项目400余个，学生注册企业65家，毕业生自主创业439人，累计带动2000余人就业和创业。

“我们正在修订、凝练人才培养方案，致力于培养有家国情怀、有国际视野、有坚实基础、有创新能力的高素质应用型人才，努力形成特色鲜明、有影响力的人才培养‘广工模式’。”广工校长邱学青说。

南方日报记者 姚瑶 吴少敏

通讯员 杜清 陈少徐 黄华利