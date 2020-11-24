2020高等教育国际论坛年会开幕

此次论坛主题为“加快推进大学治理体系和治理能力现代化”，1200余名来自全球高校的专家学者就此进行了交流探讨。

11月21日，2020高等教育国际论坛年会在郑州开幕。此次论坛主题为“加快推进大学治理体系和治理能力现代化”，1200余名来自全球高校的专家学者就此进行了交流探讨。

教育部党组成员、副部长钟登华表示，世界正经历百年未有之大变局，全球高等教育专家与学者汇聚国际论坛，共同探讨后疫情时代高等教育的变革与发展，意义深远。围绕高等教育高质量发展，他提出两个观点：一是要深刻认识发展成就，进一步坚定高等教育制度自信。我国高等教育在短时间内建成了世界最大规模的高等教育体系，有力支撑了我国的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，人民立场更加突出，服务国家的能力和水平显著增强，治理能力不断提升。高等教育发展必须坚持扎根中国、融通中外，更加坚定中国特色社会主义高等教育的制度自信。二是要聚焦教育强国建设，提升服务构建新发展格局的能力和水平。

河南省委常委、宣传部部长、省委高校工委书记江凌表示，推动大学治理现代化，必须构建更加科学的育人体系，加快形成学院、书院双轨并行的育人模式；必须构建科学的学术治理体系，创新教学科研方式，打开校门、融入社会，在更大范围聚合资源；必须构建科学的行政管理体系，科学设置校本级的行政架构，赋予院系更大的自主权，推动更多的资源向院系汇集；必须提升大学的治理能力，建设高素质的教工队伍。

郑州大学党委书记宋争辉表示，推进大学治理体系和治理能力现代化，要立足中国大地, 办出特色和比较优势; 要更新办学理念，使大学治理植根于中国的文化、传统和价值观；要发挥制度优势，贯彻落实好党委领导下的校长负责制；要系统思考，构建科学的学术和行政组织架构；要创新治理格局，构建我国高等教育发展的“双循环”体系。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波指出，在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局下，适应新发展格局需要，推进高等教育高质量发展，具有重要的意义。他从构建人才培养体系、优化教育布局结构、提升创新服务能力、形成教育评价机制、完善大学治理结构、开拓开放合作局面等六个方面，指出了新发展格局下实现我国高等教育高质量发展所需要作出的努力。

据悉，本次论坛首次设立“大学校长论坛”“学者论坛”“博士生论坛”三大平行论坛，100余位国内外高等教育领域专家学者作报告，总报告场数达到105场。受疫情影响，本次论坛年会采取线上线下相结合的方式举行，并通过移动平台实时同步直播。

据了解，高等教育国际论坛年会是中国高等教育学会重点打造的品牌项目之一。本次论坛是第20次年会，由中国高等教育学会、郑州大学联合主办，河南省人民政府、河南省教育厅支持，联合国教科文组织亚太地区高等教育教席、北京大学教育学院、中国高等教育学会地方大学教育研究分会、高等教育学专业委员会、院校研究分会等机构协办。