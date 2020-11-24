内地考生报考香港高校的途径有哪些?看这里！

近日，有家长前来咨询考考，问道：“请问有一种招考是内地生直接到香港与国际生一起考数学、汉语和通识课。这种报考要什么条件?有什么区别?”

近日，有家长前来咨询考考，问道：“请问有一种招考是内地生直接到香港与国际生一起考数学、汉语和通识课。这种报考要什么条件?有什么区别?”

其实，在广东有不少考生及家长对港校兴趣浓厚，今天小编就给大家介绍一下报考香港高校的四大途径。

途径一：高考统招，在提前批录取

学生可通过参加内地统一高考，以高考成绩报考。目前，香港高校只有香港中文大学和香港城市大学属于统招之列，考生在填报高考志愿时，在提前批次填报即可，无需另行向大学申请报名，同时也不必参加面试。港校将依据学生高考成绩综合考虑择优录取。

但需注意港校普遍实行全英教学，对英语单科成绩要求在120分甚至130分以上(满分150分)，若雅思、托福成绩达到要求的亦可。

途径二：港校自主招生，在提前批录取

除香港中文大学和香港城市大学之外的其他院校实行独立招生。考生独立向学校提出申请，高考成绩公布后，香港高校安排申报考生在约定的时间、地点进行面试，再结合考生高考成绩进行综合考量、锁定拟录取名单，于高考统招开始前就会发出录取通知书，一般在每年7月7日前录取结束。

想参加港校独立招生的考生在2月份就要开始注意各高校报名信息开始报名，报名截止期限一般持续到5月底或者6月初。

途径三：国际生路线

国际生，通常以IB（国际预科证书课程）、A-LEVEL（英国高中课程或叫预科课程）或SAT（俗称美国高考）成绩、雅思或托福等英语成绩申请报考，并须出示海外高中的毕业证。

另有少部分非港籍考生参加HKDSE，以此成绩报考港校，此类考生又被称为自修生。

HKDSE（香港中学文凭考试），也就是文章开头那位家长提到的考试内容，据了解，HKDSE必考4个核心科目及可考2-3个选修科目，最多可报考8科。4个核心科目是中国语文、英国语文、数学、通识教育。20个选修科目有中国文学、生物、会计与财务概论、化学、中国历史、物理等。

各位考生及家长需特别注意的是，HKDSE核心科目的考试难度不低，内地生虽在语、数方面有一定优势，但鲜少接触通识教育，英语水平通常也不及香港学生，自2012年香港教育制度自改革后，以自修生身份报考港校的人数极少。所以，内地生若以自修生身份参加HKDSE及报考港校，须权衡当中的利弊。

途径四：曲线救国，副学士申请

本科申请条件比较高，并不是每个有港校梦的考生都能达到本科要求。对于这些学生，科考虑曲线救国的线路：副学士。

香港大学、香港城市大学、香港理工大学、香港浸会大学等都推出副学士课程，为内地生提供另一种升学途径。副学士课程一般学制2年，获得副学士文凭后，可以凭副学士成绩申请香港本土大学或者国外的大学，并且可以直接申请入读大三课程。一般应届生高考只要分数超过二本分数就可以申请，不过副学士一般 是全英授课，对学生英语要求比较高，学生高考英语一般要100分左右。

南方青春高考季出品

作者|罗予岐

专家顾问|高考志愿填报专家 日丽