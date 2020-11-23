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读诗、品诗、写诗......东山培正小学这样为培养文化自信作最美的践行

2020-11-23 19:22 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）身着汉服、吟诵诗词......11月23日上午，东山培正小学第三届校园诗歌节闭幕式举行。中国作家协会会员，广东省作家协会会员，著名诗人屈洪波老师也前来与同学们分享诗词创作感悟，为学校师生赠送自己已出版的诗词书籍。

　　中国是一个诗的国度，自古就有崇诗风尚,以能赋诗填词为雅。作为广东省诗歌教育示范学校，校园诗歌节是东山培正小学书香校园建设的重要活动之一。

　　“希望通过诗词的创作，让孩子们感受到中国传统文化和现代先进文化，这也是传统学堂和现代学堂融合的体现。”东山培正小学校长叶志丹说道：“此次活动的举办也倡导家校融合，我们希望通过学校引导，让家长与孩子一同用画配诗，用诗配乐。”

　　据了解，在将近50天的诗歌节活动中，学校共收到近2000幅作品。本届诗歌节有356位同学作品荣获特等奖，1562位同学荣获优秀奖，刷新了诗歌节的优质创作纪录。

　　东山培正小学书记黄曼君欣喜地告诉记者：“通过读诗、品诗、画诗，学生能真切地触摸到中华民族延续几千年的情感与智性，从而潜移默化地孕育出对中华文化的坚守，对民族文化基因的传承。学生们穿汉服、诵诗词，举手投足、一颦一笑都流露着中华文化气质，这也是为培养文化自信作最美的践行。”

　　“我如何怎么才能写好作文？”“为什么有的诗词整齐，有的诗词却很随意？......”在互动环节，同学们纷纷举手向台上的屈洪波老师提问，这让她非常惊喜，她坦言道：“目前，小学阶段的孩子对于诗词其实是一种爱好。但今天来到这里，孩子积极踊跃地提问，让我感受到了他们非常热爱诗词，这与学校的教育分不开。”

　　百卅培正，风华正茂。培正学子读诗、品诗、写诗，激发培正学子热爱祖国，热爱学校，热爱生活的丰富情感以及创作才华，彰显培正红蓝精神的热情与睿智。几年来的积淀，诗歌丰润了学校师生的人文素养，促进了学校和学生的多元发展，塑造了培德正心、以文化人的书香校园风貌。

编辑： 罗予岐

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