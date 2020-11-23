广州东华职业学院成立乡村振兴与应急救援技术服务专家团队

广州东华职业学院正计划申办国家级“应急管理学院”试点单位和“应急救援技术专业”，与企业共建 “应急管理技术学院”，组建广州东华职业学院应急救援志愿21连等，形成“应急管理技术学院”“应急专家团队”和“应急救援志愿队”的系统架构。

11月6日上午， 广州市乡村振兴“百团千人科技下乡”（第356团）、广州东华职业学院“乡村振兴与应急救援技术服务专家团队”授旗仪式在广州东华职业学院综合楼举行。广州市农业农村局乡村产业处二级调研员、市委乡村振兴办产业与协作组执行组副组长王爱民，广州市委乡村振兴办产业与协作组组员谢国健、孙艺嘉，广州东华职业学院杨群祥校长及专家团队成员：陆志刚、马晓婧、吴文兴、罗碧珍、陈伦飞等出席，广州东华职业学院部分军政教导大队学生受邀参加。

授牌仪式上，杨群祥校长介绍了乡村振兴与应急救援技术服务专家团队的有关情况。杨群祥校长指出，本团队是依托广州东华职业学院教授、博士及复退军人大学生军政教导大队力量，开展乡村治理与应急救援技术研究、开发、服务与管理，以爱心志愿为宗旨，以半军事化管理为特色，以服务所在村、镇（包括帽峰山风景区）为重点，面向服务周边城乡，为营造平安社区作出新贡献。

杨群祥校长说，一所好的大学，一定要以服务地方经济为己任，广东省正在建设智慧应急工程，打造覆盖全省陆地、海洋的全域应急感知和通信网络体系，力争实现对自然灾害易发多发频发地区和高危行业领域全方位、立体化、无盲区动态监测，学校发展应急救援技术大有可为。

杨群祥校长表示，广州东华职业学院正计划申办国家级“应急管理学院”试点单位和“应急救援技术专业”，与企业共建 “应急管理技术学院”，组建广州东华职业学院应急救援志愿21连等，形成“应急管理技术学院”“应急专家团队”和“应急救援志愿队”的系统架构。

杨群祥校长希望专家团队成员尽快履行职能，进一步增强服务社会、服务地方政府能力，相信在市农村农业局、市委乡村振兴办等大力支持下， 应急救援技术服务将成为广州东华职业学院的一张“亮丽名片”。

广州市农业农村局乡村产业处二级调研员、广州市委乡村振兴办产业与协作组执行组副组长王爱民表示，非常欢迎广州东华职业学院组建了一个这样的团队，加强应急救援工作是事关经济社会发展全局和人民群众生命财产安全的大事。近年来，随着广州市经济社会的快速发展，各类致灾因素随之增加，对应急救援工作也提出了更高的要求。广州东华职业学院有良好的复退军人学生群体为基础，同时拥有应急救援技术专家团队，依托学校成立“乡村振兴与应急救援技术服务专家团队”，这对于提升广州市综合应急救援能力，促进广州市乡村振兴，服务经济社会发展，具有十分重要的意义。希望学校加快团队建设，完善机制体制，为广州市乡村振兴与应急救援技术服务做出更大贡献。

随后，广州市农业农村局乡村产业处二级调研员、市委乡村振兴办产业与协作组执行组副组长王爱民将广州市乡村振兴“百团千人科技下乡”（第356团）、广州东华职业学院“乡村振兴与应急救援技术服务专家团队”旗授予广州东华职业学院杨群祥校长，并与东华学院专家团队成员及部分军政教导大队学生合影留念。