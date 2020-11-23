广州大学合并组建20年，为社会输送30万学子

广州大学综合办学实力进入软科中国内地高校百强（“2020软科中国大学排名”），居U.S.News2021世界大学排名第706位、中国内地高校第60位。

11月22日，广州大学举行合并组建20周年大会，30多所广州地区兄弟高校的领导、学校6位院士以及校友代表、师生代表500余人齐聚一堂，同时线上直播，广大校友“云端”相聚。

2000年7月，经教育部批准，广州师范学院、华南建设学院（西院）、广州大学、广州教育学院、广州高等师范专科学校合并组建为新广州大学。2005年，合并后的广州大学主体迁入大学城。2006年，广州大学被增列为博士学位授权单位。2016年，广州大学全面实施高水平大学建设。

根据上海软科、U.S.News等机构最新发布的榜单，广州大学综合办学实力进入软科中国内地高校百强（“2020软科中国大学排名”），居U.S.News2021世界大学排名第706位、中国内地高校第60位。

20年来，广州大学坚持以立德树人为根本，持续深化教育教学改革，全面加强学生思想政治教育，以“一流专业+金课”建设为牵引，把创新创业教育融入人才培养全过程，形成了从本科、硕士到博士授权培养完整的学位培养体系，初步完善了拔尖创新人才、卓越人才、交叉复合型人才、校企协同育人、国际联合培养等多种人才培养模式，将近2/3的本科专业进入国家和省一流专业建设点；在校研究生数量增长近100倍，为社会输送了30万各类人才。

20年发展，广州大学专任教师人数从当初1131人发展到2038人，专任教师博士占比从11%提高到71.26%。现有全职两院院士5人、全职外国院士1人、特聘院士4人、双聘院士6人、国际宇航科学院院士1名、欧亚科学院院士1名。他们中，有中国工程减震控制体系的开创者周福霖院士，研发设计“AI-MATHS”人工智能系统的张景中院士，利用“奇异波”理论开展南海洋流运动、大气流动对极端现象形成的机理研究的郭柏灵院士，“中国防火墙之父”方滨兴院士，率先将智能结构理论与方法融入铁道工程安全保障技术领域的杜彦良院士，机械振动控制领军人物徐建院士，燃料电池电催化和催化剂层/MEA设计的顶尖专家叶思宇院士，以及长江学者、杰青等超过370位高层次人才。

20年来，广州大学坚持以科研创新为动力，学科建设实现新跨越。并校之初仅6个硕士学位授权点，现已拓展为8个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点，4个博士后科研流动站，32个一级学科硕士授权点，19个硕士专业学位授权点。学校计算机科学、工程学和化学学科进入ESI全球前1%，其中，工程学、计算机科学冲进ESI全球前5‰。在软科2019中国最好学科排名中，网络空间安全列全国第4位，统计学列全国第7位。2020软科中国最好学科排名，28个学科上榜，入选数位居全国第51位、广东省第5名。2000年以来，学校获国家社会科学基金项目立项273项，近三年连续进入全国前30位；国家自然科学基金项目累计获得立项986项，近三年位居全国前80位。近四年，连续获批主持国家重点研发计划项目与课题共13项。2000年以来，获国家科技进步奖一等奖1项、二等奖7项。2013年以来，获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）13项。

20年来，广州大学坚持服务国家和区域经济社会发展，深度对接广州和粤港澳大湾区建设需求，先后与中国机械工业集团、腾讯科技（上海）有限公司、上海核工程研究设计院、广州无线电集团、鹏城实验室等近百家企业和机构建立合作关系，被列为在穗高校院所科研成果转移转化试点单位，服务粤港澳大湾区产业和社会发展的能力不断增强。2004年以来，广州大学获得横向项目6381个，合同经费达9.5亿元。土木工程、防灾减灾、声像灯光等一批重要成果在广州塔、港珠澳大桥、国际重大展会等得到充分应用。2016年以来，连续4年荣获广州市专利大户，2017年发明专利“定向纤维气凝胶隔热复合材料制备方法”荣获中国专利优秀奖，实现了学校国家专利奖零的突破。

20年来，广州大学坚持以开放办学为要务，依托广州国家中心城市和综合性门户城市的国际影响力，先后与33个国家和地区的200多所大学、科研院所建立合作关系，不断提升开放办学水平；发起成立广州国际友城大学联盟，现有联盟成员大学11所；与国外大学合作建立了三所孔子学院。

重点建设15个国际科研合作平台；2019年，学校与香港科技大学合作筹建香港科技大学（广州），成为《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台后首个内地与港澳地区高校合作举办的独立法人合作办学机构，香港科技大学（广州）计划于2022年9月开学。

【记者】姚瑶

【通讯员】广大宣