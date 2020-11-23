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广东高雅艺术进校园活动，国乐讲堂开课了！

2020-11-23 09:38 来源：南方日报
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　　“2020年广东省高雅艺术进校园活动——经典国乐作品赏析音乐会”日前举办，该活动由广东省教育厅、文化和旅游厅、财政厅联合主办，广州大学和广州美术学院承办。

　　本次音乐会主要分为两个部分，第一部分主题为“国乐讲堂”——带你走近丰富多彩的民族乐器世界。主讲人由广州大学音乐舞蹈学院社会音乐系主任、硕士生导师黄颖仪教授担任。“国乐讲堂”以“讲演”的形式进行，按照中国民族乐器吹、拉、弹、打四大类别对各种乐器的历史起源、发展、形制、音色特点等进行详细介绍，在讲解每个乐器中，穿插有乐器演奏展示环节。

　　之后开展“名曲演奏”，表演形式囊括了女子丝弦乐组合、独奏、重奏、合奏、齐奏等。其中女子丝弦乐小组，包括弹拨、拉弦、管乐、打击乐，演出形式大胆借鉴新民族音乐的风格形式，采取站立式进行表演。音乐会中，有轻快激昂的广东名曲联奏《醒狮》《月圆曲》《惊涛》，竹笛与乐队《旱天雷》、古筝重奏《战台风》、琵琶重奏《送我一支玫瑰花》等，另师生现场感受国乐魅力。

　　此次“高雅艺术进校园”活动旨在将高雅艺术融入校园文化建设，让广大青年学生近距离地感受到高雅艺术所带来的魅力。广州大学音乐舞蹈学院民乐团积极传承中国优秀传统音乐文化，丰富本民族文化底蕴，提高文化主体意识，传播中国文化经典艺术作品。

　　【记者】姚瑶

　　【通讯员】赵原

编辑： 罗予岐

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