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广东省2020年成人高考考生成绩和录取结果查询方式公布

2020-11-23 09:38 来源：南方网
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　　我省2020年成人高等学校招生全国统一考试评卷工作已全部完成，成人高考录取也将于12月上中旬进行。现将考生考试成绩和录取结果公布的有关事项通知如下：

　　一、成绩和录取结果公布

　　我院将于11月22日13：00起向在成人高考报名系统绑定的考生手机推送成绩；13:20起，考生可通过省教育考试院官微（ID：gdsksy）小程序和广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）查询成绩。成人高考录取期间，通过省教育考试院官微可以获取或查询录取结果。11月29日16:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩证书。考生成绩和录取结果公布方式见文后。

　　录取结果公布时间请留意广东省教育考试院官方微信、广东省教育考试院网站、广东教育考试服务网相关公告讯息。

　　二、考试成绩复核

　　（一）申请复查程序。考生在获得成人高考成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可在11月25日17：00时前凭准考证到当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请，并按复查科目填写《2020年成人高考考生申请复查成绩登记表》。复查内容为成绩统计合成是否有误，答卷是否漏评，答卷扫描是否准确,不涉及评分标准掌握的宽严问题。各市汇总申请成绩复核考生名单后，于11月26日12:00前将扫描印章版和可编辑版表格发送至省教育考试院（考招二处）。省教育考试院将于11月27-28日组织专人进行复查。

　　（二）复查结果告知。对复查后发现分数有误的考生，我院将对其分数进行更正，更正后的成绩我院将通过考生报名绑定的手机号告知考生。

　　2020年成人高考成绩和录取结果公布方式

　　一、成绩和录取结果公布方式

　　（一）短信推送方式

　　已在成人高考报名系统绑定手机的考生，将收到来自号码10639678、106904886或10690045165推送的成绩短信和录取结果短信。

　　（二）官微小程序查询方式

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询考试成绩和录取结果。

　　（三）网站查询方式

　　考生登录广东省教育考试服务中心的广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn），通过综合查询栏目页面，按相关提示即可查询考试成绩。

　　录取结果公布时间请留意广东省教育考试院官方微信、广东省教育考试院网站、广东教育考试服务网相关公告讯息。

　　三、成绩证书打印方式

　　11月29日16:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩证书。具体操作为：在“广东省教育考试院”小程序中点击进入“证书打印”，选择考生对应的证书类别，填写考生信息登陆后，即可下载成绩证书并自行打印。

编辑： 罗予岐

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