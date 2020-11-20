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第六届中国国际“互联网+” 大学生创新创业大赛“智绘未来”世界湾区高等教育论坛举行

2020-11-20 08:34 来源：南方网
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　　11月17日，“建行杯”第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（以下简称“大赛”）在华南理工大学迎来总决赛，五湖四海的朋友们相聚一堂，见证大赛开幕精彩盛况。

　　作为大赛“1+6”系列活动中的重头戏之一，“智绘未来”世界湾区高等教育论坛盛大举办。教育部高等教育司司长吴岩、华南理工大学校长高松出席论坛并致辞，高等教育司副司长范海林、高等教育司一级巡视员宋毅、广东省教育厅二级巡视员邱克楠、广州市教育局副局长谷忠鹏出席论坛，华南理工大学副校长朱敏主持论坛。论坛通过线下举行、线上全球同步直播的形式，汇聚旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区、粤港澳大湾区四大世界著名湾区的政府、教育、产业各界人士，为面向世界和未来的高等教育和科技创新献计献策，探索区域高等教育发展新模式，搭建湾区校际共享平台、产教合作平台。

　　吴岩作了《推动湾区高教发展 打造全球创新高地》的主题报告，他指出，全球四大湾区的共同特点是“湾区之大”与“大学之大”紧密互动。

　　要把握世界未来高等教育发展大局，面对世界百年未有之大变局，高等教育要超前识变、积极应变、主动求变，深刻把握多样化、学习化、个性化、现代化等发展趋势。要开启中国高等教育高质量发展新局，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，抓好“四个质量”（根本质量、整体质量、服务质量、成熟质量），推动“四新建设”（新工科、新医科、新农科、新文科），着力构建高质量高等教育体系。要将粤港澳大湾区打造成为人才培养和创新发展高地，基于湾区高等教育发展特点，探索“先导发展”“伴生发展”模式，以“四新建设”释放工程师红利、健康红利、生态红利、文化红利等四大红利，以一流大学、一流学科、一流专业、一流课程、一流高地、一流平台等“六个一流”助力打造科创湾区、健康湾区、绿色湾区、人文湾区。“湾区之大”在于“大目标、大规划、大发展”，“大学之大”在于“大情怀、大格局、大智慧”，二者要双向赋能，“促互动、促融合、促共荣”，创造世界发展新的增长极。

　　恰逢华南理工大学组建68周年校庆，高松代表学校和章熙春书记欢迎各位嘉宾齐聚华南理工大学，与全球创新创业新锐共赴盛会，打造世界大学生创新创业盛典。

　　高松表示，我们国家正处于实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，广东迎来粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”、广州与深圳双核“比翼双飞”的重大机遇，非常渴求高等教育全力释放支撑高质量发展的牵引动力，迫切需要大学充分激发自身的创新活力。如何走新路、开新局，如何面向未来、面向世界办好高等教育，如何促进大学、城市、产业的融合创新，需要集聚政府、大学、社会的智慧和力量。

　　高松希望论坛能够对此带来更多启示和借鉴，成为撬动中国高等教育新模式、新发展的杠杆。华南理工大学将把握新机遇，采取新举措，多维度发力，推动实现粤港澳大湾区高等教育更高质量、更有效率、更加公平、更可持续地发展，为粤港澳大湾区建设贡献“华工力量”。

　　与会嘉宾一致认为，高等教育是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点。当前，新一轮科技革命和产业变革席卷全球，立足湾区的区位优势、资源优势，打造世界性高等教育集群新高地，探索区域高等教育合作共享新模式，发挥高等教育集群“集聚-溢出”效应，支撑和推动产业体系、区域经济的先导发展，将是政府、大学、社会的共同使命，也将是推动中国高等教育发展的一种新的发展模式、新的发展理论、新的发展经验。

编辑： 罗予岐

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