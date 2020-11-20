中山引300名博硕人才重振虎威

硕士毕业的刘倩瑜进入中山翠亨新区后，每天对深圳的动态更加关注。她留心学习吸取深圳、广州、东莞等地区的先进经验，期待能用在翠亨新区的建设中。

硕士毕业的刘倩瑜进入中山翠亨新区后，每天对深圳的动态更加关注。她留心学习吸取深圳、广州、东莞等地区的先进经验，期待能用在翠亨新区的建设中。

刘倩瑜是通过“333”计划来到中山的高学历人才之一。今年1月，中山启动“333”紧缺急需专业博（硕）士研究生引育计划，拟用3年时间引进选拔300名左右30岁以下紧缺急需专业的博（硕）士研究生充实到各级党政机关、企事业单位，为中山打造高素质专业化干部“蓄水池”。这些年轻面孔为中山干部队伍带来更多活力，这背后更是一场关于高素质专业化干部引才育才、能进能出、能上能下的机制探索。

五湖四海的年轻人

1994年出生的杨雪映2019年从香港科技大学社会科学专业硕士毕业，在网上看到“333”招聘信息的时候，她的第一感觉是“待遇很吸引人，信息透明，把相关条件都很清晰地列出”，而整个招聘过程也让她觉得正规、公开。

同样有此感受的还有1991年出生的刘珍珍。她本科与研究生均就读于上海复旦大学药学专业，今年初在网上看到了中山“333”计划有关信息，感到有些震惊：“这个招聘很直白，把所有东西写得很明确。”

“333”计划让这群来自五湖四海的年轻人走到了一起。根据中山“333”计划，在薪酬待遇方面，首次聘期内实行年薪制，博士年薪35万元，硕士年薪30万元，试用期按年薪80%执行。试用期满并考核合格的，博士可聘为管理岗七级（相当正科级），硕士可聘为管理岗八级（相当副科级）。二次聘任按照国家和省市政策规定的机关、事业单位人员薪酬标准提供待遇。中山市委组织部相关科室负责人介绍，制定相关规划时，对比不同城市，中山以最大诚意引才育才，拿出了实实在在的配套待遇。

今年1月19日召开的中山市委十四届八次全会指出，中山面临土地碎片之困、产业升级之困、交通瓶颈之困、队伍建设之困的“四个之困”。“333”计划正是为了加强专业化干部队伍建设，为经济社会发展提供人才支撑。按照“333”计划目标，中山2020年首批分两次引进超130人，招聘共吸引了8200人报名，其中博士164人，硕士8036人；国内“双一流”高校4453人，国（境）外知名高校1033人，合计占比67%。

人才的“导师制”

刚入职时，江鑫很害怕听到“博士”二字。江鑫是从南开大学经济学院劳动经济学毕业的博士，通过“333”计划被安排到中山市委统战部非公有制经济科工作。“‘博士’这个词反而是一种压力，感觉什么都得会，但刚从学校出来我也只是个新人。”江鑫说。

“333”计划的“导师制”很快打消了江鑫的顾虑。针对招引的博（硕）士，中山要求相关用人单位及时遴选思想好、作风正、业务精的中层以上干部作为导师。不仅如此，为帮助新录用的博（硕）士尽快提升履职能力，中山市委组织部于10月19日至23日举办为期一周的“333”博（硕）士素质能力培训班，市委常委、组织部部长专题研究部署，市委组织部3名副部长及市大湾区办、市工信局、黄圃镇等部门和镇街正职领导作专题辅导，使他们更好地了解中山，更快地融入中山重振虎威战场。

能进能出的成长梯队

根据“333”计划，中山市委组织部根据考核情况，结合岗位需求，调任一定数量表现优秀且符合调任资格条件的引进对象进入公务员队伍。同时，也保留了相应的退出机制。

对于上述设计，“333”人才们有着各自的理解。

胡洁瑶在中山大学完成本硕博连读，博士期间获得国家留学基金委资助，赴德国柏林洪堡大学进行联合培养，今年通过“333”计划来到中山。在胡洁瑶看来，这像是一个“赛马”机制，它给了人才一定的稳定性，但同时又给出一个期限让大家把压力转化为动力。这种能进能出、能上能下的机制带来了新的可能，是一种试点，也可能成为示范。

杨雪映则理解为，通过考核保持适当的压力，可以促进人更快成长进步，每个人都恪尽职守、发挥才能，这种局面是制度设计的初衷。

在“333”学员的结训座谈会上，中山市委组织部主要领导对参训博（硕）士提出八字寄语，即“目标、情怀、本领、正气”。

上述八字寄语，或许不仅仅是对博士、硕士们的期待，更是对“333”计划的规划，对中山干部人才队伍的要求。

南方日报记者 吴帆 实习生 黄洁