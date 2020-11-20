新增计分科目调分值 加强与“新高考”衔接

日前，广州“新中考”方案出炉，录取计分科目新增历史科目，体育与健康分值提升至70分。

日前，广州“新中考”方案出炉，录取计分科目新增历史科目，体育与健康分值提升至70分。

早在2017年12月，广东省教育厅发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，广东中考改革正式开始。随后，广东确定8个“新中考”试点城市，其中，韶关、汕头已于2020年正式启动“新中考”，广州、深圳、佛山、中山、东莞、湛江将于2021年首次按照“新中考”政策要求组织考生参加中考。

各地“新中考”方案陆续出炉。教育专家表示，“新中考”加强与广东高考综合改革“3+1+2”模式的有效衔接，学生要掌握扎实的基础知识、基本技能，同时注重学科思维的养成。

各地变化▶▷新增历史等计分科目

广东推进“新中考”以来，试点市陆续出台方案，分别将哪些科目纳入高中招生录取的计分科目？

广州“新中考”录取计分科目新增历史科目，分值为90分，体现了历史学科基础性作用。同时，广东“新中考”实施意见要求中考计分中，体育与健康考试满分权重不低于总分的8%，这让体育在学生评价中的地位再提升。“新中考”方案实施前，广州中考体育考试的满分为60分，中考总分为810分，不足8％。为此，新出炉的广州“新中考”政策将体育满分分值提升至70分。

深圳2021届初三毕业生将正式迎来“新中考”，考试总分从原来的460分增加至610分；考试科目从原来的6门增加到了7门，增加了道德与法治这一门学科的考核，满分分值为50分。

汕头2020届初三毕业生已经经历了“新中考”。汕头率先将初中学生综合素质评价成绩纳入中考计分，高中阶段学校录取成绩总分由学业考试成绩和初中学生综合素质评价成绩构成，满分为845分，其中学业考试成绩满分为820分、综合素质评价满分为25分。

中山2020届初三毕业生也已经历了“新中考”，中考总分分值从530分上升到600分。中山“新中考”方案下，普通高中录取科目实行“4+2+N”模式，招生计划分为A、B两种类型，分别按不同的投档总分（满分值均为600分）进行录取，其中B类计划采用独立志愿的方式录取。这意味着，中山“新中考”像“新高考”一样，从“配餐”转变为“自助餐”。

趋势▶▷加强与“新高考”衔接

教育专家说，广州市增加历史学科、深圳市增加道德与法治学科的举措，将更好对接高中课程，加强与广东高考综合改革“3+1+2”模式的有效衔接。

去年，广东“新高考”方案正式落地，采用“3+1+2”模式，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。

“广州中考计分科目新增历史学科，是落实立德树人根本任务的有效举措，有利于弘扬优秀传统文化，培养学生的家国情怀和世界眼光，提高学生的人文素养，促进学生全面发展。”广州奥林匹克中学党委书记廖晓红说，同时也有利于初高中历史课程的有效衔接以及与“新高考”的有效衔接。

音乐、美术、信息技术被多地纳入初中学业水平考查范围，综合素质评价重要性提升。在考试方式上，各地中考以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。“新中考”重视理化生实验操作，这将引导学生重视动手能力和实践能力培养。

如何应对▶▷夯实基础，加强锻炼

“新中考”，也意味着新要求。中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，“新中考”全科开考，对于基础教育来说，这样的改革能够促进初中学校更全面地重视所有学科，让孩子们能够奠定各个学科的坚实基础。同时，也让孩子们能够有一定的余力来发展自己的兴趣爱好、优势领域。

学校要如何备考？广州市执信中学副校长刘玲玲说，“新中考”下，学校要深化人才培养模式改革，严格落实义务教育课程方案，合理安排教学进度，开齐开足国家规定的各门课程，落实“五育”并举。严禁压缩综合实践活动、艺术、体育与健康等课程的课时，严格落实物理、化学和生物实验操作要求。

学生应如何调整备考？广州市第五中学副校长吴晶晶建议，学生要认真上好全部科目的每一节课，除了掌握扎实的基础知识、基本技能，更要注重学科思维的养成，善于将书本中学到的知识和方法运用到真实复杂的问题解决中。同时，还要加强锻炼，逐步养成终身运动的习惯和健康的生活方式。

南方日报记者 马立敏

实习生 杨薇