广东省2020年10月高等教育自学考试成绩于11月19日公布

广东省2020年10月高等教育自学考试成绩定于11月19日15时公布。

广东省2020年10月高等教育自学考试成绩定于11月19日15时公布，有关事项安排如下：

一、成绩查询

考生可通过以下3种方式查询考试成绩。

（一）官微查询

考生关注广东省教育考试院微信公众号（ID：gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

（二）系统查询

登录广东省自学考试管理系统（https://www.eeagd.edu.cn/selfec/）查询考试合格成绩和当次考试违规处理情况。

（三）网站查询

登录广东教育考试服务网（http://www.eesc.com.cn/）按提示查询考试成绩。

二、成绩复核申请

按照《广东省2020年10月高等教育自学考试报考须知》，本次考试成绩复核安排如下：

（一）申请复查程序。考生如对本人某科成绩有异议的，须持本人身份证、准考证，向参加考试所在市自学考试办公室提出成绩复查申请，具体时间、地点等安排由各市自学考试办公室公布，当次考试成绩公布10个工作日后不再受理成绩复查申请。成绩复查仅限于复查答题有无漏评、漏记分、错记分、加错分，评分标准、评分细则以及对答题评分宽严有异议等问题不在复查范围之内。

（二）复查结果告知。省自学考试委员会办公室按照相关规定组织专人进行试卷复查后，复核结果将通过自学考试管理系统通知考生，对复查后发现分数有误的还将书面通知考生（按报考时考生确认的通信地址寄送）；考生也可向受理申请的市自学考试办公室咨询复查结果。