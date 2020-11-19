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8所双一流建设高校密集调整校领导

2020-11-19 08:52 来源：南方网
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　　近日，西安交通大学党委书记张迈曾卸任，不少教职工和学生闻讯后自发赶到现场送别。临行前，张迈曾与该校校长王树国拥抱在一起，双双哭红了眼睛，让人感动的画面直接冲上热搜。

　　11月13日，教育部官网发布通知，中共中央组织部决定任命卢建军任西安交通大学党委书记（副部长级）。

　　据教育部官网，近期多所“双一流”建设高校密集调整校领导。南方+记者进行了简要梳理——

　　中山大学

　　9月23日研究决定，免去孙冬柏同志的中共中山大学委员会常委、中山大学常务副校长职务。

　　浙江大学

　　9月23日研究决定，命黄先海为浙江大学副校长（试用期一年）。

　　9月25日通知：何莲珍同志任中共浙江大学委员会常委，免去包迪鸿同志的中共浙江大学委员会常委职务。

　　复旦大学

　　9月23日研究决定，免去桂永浩的复旦大学常务副校长职务。

　　吉林大学

　　9月23日研究决定，免去李忠军同志的中共吉林大学委员会副书记、常委、委员、纪律检查委员会书记职务。

　　中国传媒大学

　　9月23日研究决定，廖祥忠同志任中共中国传媒大学委员会书记，免去陈文申同志的中共中国传媒大学委员会书记、常委职务。

　　四川大学

　　9月23日研究决定，免去陈志坚同志的中共四川大学委员会副书记、常委、委员、纪律检查委员会书记职务。

　　长安大学

　　9月23日研究决定，陈志坚同志任中共长安大学委员会委员、常委、书记，免去陈峰同志的中共长安大学委员会书记、常委、委员职务。

　　中国石油大学

　　9月23日研究决定，陈峰同志任中共中国石油大学（北京）委员会委员、常委、书记，免去山红红同志的中共中国石油大学（北京）委员会书记、常委职务。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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