8所双一流建设高校密集调整校领导

据教育部官网，近期多所“双一流”建设高校密集调整校领导。南方+记者进行了简要梳理——

近日，西安交通大学党委书记张迈曾卸任，不少教职工和学生闻讯后自发赶到现场送别。临行前，张迈曾与该校校长王树国拥抱在一起，双双哭红了眼睛，让人感动的画面直接冲上热搜。

11月13日，教育部官网发布通知，中共中央组织部决定任命卢建军任西安交通大学党委书记（副部长级）。

据教育部官网，近期多所“双一流”建设高校密集调整校领导。南方+记者进行了简要梳理——

中山大学

9月23日研究决定，免去孙冬柏同志的中共中山大学委员会常委、中山大学常务副校长职务。

浙江大学

9月23日研究决定，命黄先海为浙江大学副校长（试用期一年）。

9月25日通知：何莲珍同志任中共浙江大学委员会常委，免去包迪鸿同志的中共浙江大学委员会常委职务。

复旦大学

9月23日研究决定，免去桂永浩的复旦大学常务副校长职务。

吉林大学

9月23日研究决定，免去李忠军同志的中共吉林大学委员会副书记、常委、委员、纪律检查委员会书记职务。

中国传媒大学

9月23日研究决定，廖祥忠同志任中共中国传媒大学委员会书记，免去陈文申同志的中共中国传媒大学委员会书记、常委职务。

四川大学

9月23日研究决定，免去陈志坚同志的中共四川大学委员会副书记、常委、委员、纪律检查委员会书记职务。

长安大学

9月23日研究决定，陈志坚同志任中共长安大学委员会委员、常委、书记，免去陈峰同志的中共长安大学委员会书记、常委、委员职务。

中国石油大学

9月23日研究决定，陈峰同志任中共中国石油大学（北京）委员会委员、常委、书记，免去山红红同志的中共中国石油大学（北京）委员会书记、常委职务。

南方日报记者 钟哲