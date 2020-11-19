粤职业教育体系 规模居全国之首

记者从11月16日在珠海市横琴新区举办的粤港澳大湾区职业教育产教融合论坛上获悉，广东职业教育体系规模居全国之首，全省共有中职、高职学校765所，在校学生人数达233.1万人。

记者从11月16日在珠海市横琴新区举办的粤港澳大湾区职业教育产教融合论坛上获悉，广东职业教育体系规模居全国之首，全省共有中职、高职学校765所，在校学生人数达233.1万人。

近年来，广东积极营造产教融合，助推职业教育发展的氛围。全省职教学校以扩容、提质、强服务为主线，筑牢技术技能人才培养的主战场，着力培养高素质产业生力军，有效支撑起广东经济社会发展。全省现有高职院校89所、中职学校676所，在校生人数达到233.1万人，成为全国最大规模的职业教育体系。

校企合作已成为广东职教人才培养的主要模式。作为经济大省的广东产业发达，企业众多，产业链比较完整，为职教深化产教融合，校企合作奠定了良好基础。目前，全省职业院校合作企业达2.1万家，成立了66家区域和行业职教联盟集团。

此次在横琴举办的粤港澳大湾区职业教育产教融合论坛以“构建产教融合新生态，释放现代职教新动能”为主题，主办方粤港澳大湾区职业教育产教联盟成立于2017年12月，现有成员单位174家，涵盖职业院校、行业企业和教育机构等，多方合力以实现资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢。深圳广播大学、珠海格力电器股份有限公司等大湾区53家高职院校、企业今年新加入联盟。

南方日报记者 冉小平