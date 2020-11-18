中国人民警察大学与广东三所边检总站签署合作协议

11月14日下午，中国人民警察大学与广州、深圳、珠海出入境边防检查总站教学科研合作协议签署仪式在广州校区举行。

11月14日下午，中国人民警察大学与广州、深圳、珠海出入境边防检查总站教学科研合作协议签署仪式在广州校区举行。

警察大学校长马金旗，广州边检总站总站长郭庆祝，珠海边检总站总站长涂林，深圳边检总站副总站长陈宏军，警察大学广州校区党委书记潘慈平，校区主任刘金广等参加仪式，仪式由校长助理谢朝阳主持，三个边检总站领导干部代表和校区教职员工代表见证了协议签署。

马金旗校长代表警察大学党委对三个边检总站长期以来对警察大学的大力支持，总站领导高瞻远瞩的设计和亲力亲为的推动表示衷心感谢。

他指出，合作协议的签署是落实公安部党委、国家移民管理局党组关于校局合作办学战略部署的重要举措，是警察大学与三个总站携手共进、共育人才的新起点，衷心期待双方的合作结出累累硕果，在共建、共治、共享中实现高质量的发展。

马金旗向参会人员介绍了学校服务面向、发展定位、专业设置和办学特色，就进一步推动未来的合作提出四点建议：一是提高站位，把服务国家总体外交和高质量改革开放作为根本目标。二是胸怀大局，把落实国家总体安全观、维护口岸边境安全作为核心任务。三是聚焦关键，把推动落实大湾区战略和警务模式创新作为重要抓手。四是精准对标，把建设省部级示范基地作为努力方向。

广州边检总站郭庆祝总站长、珠海边检总站涂林总站长、深圳边检总站陈宏军副总站长分别介绍各自总站的基本情况，对“校站合作”的广阔前景表达了美好祝愿。

他们表示，中国人民警察大学是国内移民与出入境领域办学历史最悠久、学科专业最齐全、人才培养体系最完整、教学科研成果最显著的高等学府，正式建立教学科研合作关系，是双方构筑站校合作新格局、实现人才共建共育的应有之义、必然之举，必将有力推动战略合作向更高层次发展，为国家培养更多高素质创新型出入境管理专业人才，进一步促进双方理论和实践的深度融合与再提升，助力双方更好地发挥职能作用，为服务国家安全战略和粤港澳大湾区建设作出新的更大贡献。

仪式上，警察大学党委委员、广州校区党委书记潘慈平分别与广州边检总站副总站长蒋明祥、深圳边检总站副总站长陈宏军、珠海边检总站政治处主任尤旭签署教学科研合作协议。

南方日报记者 汪棹桴 通讯员 张伟