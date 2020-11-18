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广东“一条龙”帮助贫困学生就学就业

2020-11-18 09:03 来源：南方日报 马立敏
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　　清晨6时，天蒙蒙亮。

　　梅州百年职校的学生们陆续醒来，晨跑锻炼，整理内务……与其他学校不同，这所学校招收的学生全部来自贫困家庭，学校坚持实行严格管理，培养学生良好习惯，帮助他们免费学习一技之长。

　　知识改变命运，教育照亮人生。

　　教育扶贫是阻断贫困代际传递的根本性手段和重要方式。近年来，广东落实好教育扶贫政策，让贫困家庭学生有学上、上好学、优就业，一起托起贫困家庭未来的希望。

　　铺好路

　　越来越多贫困学子圆梦大学

　　“教育照亮人生，技能立足社会”——走进梅州百年职校的校门，十二字校训引人注目。

　　2017年，梅州市梅县区以教师进修学校为依托，引进中国第一所全免费公益职业学校，设立梅州百年职校，为农村建档立卡户的贫困子女提供接受职业教育的机会。办学至今，已有158名贫困学子在此实现免费就读。

　　该校开设有学前教育、旅游服务与管理、幼儿保育三个专业课程，学制为三年。贫困学子在这里学习一技之长，为今后立身社会奠定基础。

　　扶贫先扶志，在抓好义务教育阶段控辍保学工作的同时，广东多措并举打通升学渠道，提供升学保障，消除贫困家庭学生求学的后顾之忧，让更多贫困家庭学生安心上高中、读大学，用知识改变命运。

　　梅州市蕉岭中学学生李同学家中无经济来源，长期靠领取政府的低保救助和社会救助来保障日常生活支出。进入高中阶段后，面对学杂费的压力，她一度考虑辍学外出务工。学校了解情况后，多次和她沟通，并联系热心校友进行捐助。此后，李同学家还被认定为建档立卡贫困户，得以免学杂费补助、生活费补助、国家助学金等资助。解决了后顾之忧，她的成绩飞速进步。

　　完善和落实各项资助政策，点亮贫困学子圆梦大学的希望。

　　广东白云学院学生杨乾智自幼家境贫困，在各项资助政策的帮扶下，生活和学习才得以保障。考入大学后，学校马上掌握了他的家庭情况，及时在生活上帮助他，并为他申请国家助学金。杨乾智奋发图强，先后获得国家励志奖学金等荣誉，还积极参加科技创新团队，代表学院参加了省级及以上级别比赛并获奖。

　　近年来，越来越多农村家庭贫困学生在各项资助政策的帮扶下，消除了非义务教育阶段求学的经济压力，得以圆梦大学。

　　近期，广东省财政下达了2020年学生资助资金，高中教育阶段下达资助资金33亿元，受助学生约103万人次；高等教育阶段下达资助资金19.2亿元，受助学生约47.1万人次；研究生教育阶段下达资助资金6亿元，受助学生约8.2万人次。

　　相关负责人介绍，省教育厅将2020年确定为学生资助工作“质量提升年”，进一步健全学生资助政策体系，完善工作机制，提高学生资助工作治理水平，推动全省学生资助工作高质量发展。

　　多机遇

　　开展造血式精准教育扶贫

　　除了省内帮扶，广东同时积极帮助省外贫困家庭学生实现求学梦想，扎实开展职业教育对口帮扶，落实招生、资助政策，保障贫困学生成长成才，形成造血式精准教育扶贫模式，实现“培养一个孩子，带动一个家庭”。

　　越来越多贫困家庭学生，在广东接受免费职业教育，学习一技之长。

　　广东高度重视职教脱贫攻坚和职业教育东西协作工作，印发《粤桂职业教育扶贫协作实施方案（2018—2020年）》等相关文件，统筹推进各项工作。按照“钱随人走”的原则，来粤就读的受援地学生在广东中职学校就读期间，享受中职免学费和国家助学金政策。广东每年从援助资金中安排职业教育东西协作行动计划经费300万元，各地市也落实资金安排，加强后勤保障，其中广州、深圳、珠海、东莞市给予滇西建档立卡学生每生每年不低于1000元的资助；东莞市免除受援地学生的住宿费和书本费，对到东莞公办中职学校就读的云南昭通学生，按每生每年1200元的标准给予交通等补助；肇庆市从2018年起面向广西昭平县招收200名精准扶贫建档立卡贫困家庭子女到市农业学校接受中职学历教育，并提供每生每年5000元生活费的资助。

　　肇庆市农业学校自2018年至今，已招收广西昭平县、资源县贫困学生456人到校接受中职教育。贫困学生在该校不仅享受三年学费全免政策，还能享受每年2000元的国家助学金政策（补助2年）、每年5000元的肇庆市鼎湖区政府教育帮扶资助政策等，每学期开学及期末放假学校还安排专车免费接送学生。

　　越来越多家庭贫困学生，在广东学到一技之长，实现稳定就业。

　　茂名信宜职业技术学校实施“育鹰”行动，每年接收广西来宾市职业教育中心学校、忻城县职业技术学校约15名建档立卡贫困家庭学生到校就读，毕业后根据学生意愿优先在茂名市安排就业；广州市旅游商务职业学校等对口帮扶联系四川省色达、炉霍、新龙三县，培训导游、舞蹈、厨艺等特色专业人才270人，帮助其在当地就业脱贫。

　　“下一步，广东将进一步挖掘教育资源，努力响应受援方建档立卡学生兜底招生需求，指导有关地市落实东西教育协作中职兜底招生工作。”省教育厅相关负责人说，广东还将充分整合职业教育优质资源，结合受援方的实际，帮扶受援方职业院校建设当地优势产业发展急需的特色专业。

　　保就业

　　“就业一个，脱贫一家”

　　扶上马，送一程。

　　对于贫困家庭来说，孩子就业是家庭脱贫的希望。在保障贫困家庭学生升学实现“学习一个，影响一户”的同时，广东深挖潜力，做好家庭经济困难毕业生的就业帮扶工作，努力实现“就业一个，脱贫一家”。

　　2020年，广东家庭困难高校毕业生6.87万人，在新冠肺炎疫情影响下，如何保障学生就业？广东出台13条积极措施，依托广东高校毕业生就业创业智慧服务平台，开展系列供需见面活动和大型公益网络招聘活动，充分发挥线上招聘、线上签约、线上办理就业手续的一站式服务作用，助推高校毕业生顺利就业。

　　从供给侧千方百计增加就业岗位。针对家庭困难高校毕业生，广东开发1000个基层公共就业创业服务岗位、开发10000个以上适合高校毕业生优质就业见习岗位，优先用于吸纳建档立卡贫困户家庭、残疾等困难高校毕业生，每市开发100个社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业；落实家庭经济困难毕业生就业帮扶政策，实行“一生一策一导师”动态管理，做好建档立卡毕业生和52个贫困县未就业毕业生的就业托底工作。

　　强化就业服务搭建供需平台。广东“走出去，请进来”多方联动筹措岗位，为企业和毕业生搭建供需平台。联合10多个省直部门以及中国银行广东省分行、智联招聘、前程无忧等国企或知名社会人才服务机构合作，举办“木棉花暖”“助力圆梦”“聚力引才 启程未来”“广东省高校毕业生残疾人大型网络招聘活动”“送岗圆梦”“百日冲刺·粤就业在行动”“银企携手 职等你来”等公益网络招聘专场。

　　多措并举下，今年广东6.87万名广东家庭困难高校毕业生就业6.17万人，就业率为89.82%。其中建档立卡毕业生0.99万人，就业人数0.91万人，截至9月23日，广东建档立卡毕业生的就业率为92.29%。

　　扶贫必扶智。省教育厅相关负责人说，接下来，广东还将继续做好贫困家庭学生升学和就业工作，阻断贫困代际传递，改写寒门学子的未来。

　　南方日报记者 马立敏

编辑： 罗予岐

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