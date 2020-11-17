广东省产教融合促进会教育信息化专业委员会成立

广东省产教融合促进会执行会长卢坤建介绍了广东省发展与改革委员会的产教融合精神，剖析了广东省产教融合的形势和发展趋势，阐明了产教融合的发展目标和方向。“学校的办学需求和企业的产业需求有着不同的属性。

11月15日，广东省产教融合促进会教育信息化专业委员会（以下简称“专委会”）成立大会在广州市TIT创意产业园腾讯微信总部召开。专委会由华为、腾讯、阿里云、科大讯飞等教育信息化领域知名企业，联合广东轻工职业技术学院、广东警官学院、番禺职业技术学院、顺德职业技术学院等省内院校共同发起。

会上，广东省产教融合促进会执行会长卢坤建介绍了广东省发展与改革委员会的产教融合精神，剖析了广东省产教融合的形势和发展趋势，阐明了产教融合的发展目标和方向。“学校的办学需求和企业的产业需求有着不同的属性。因此，委员会要向学校提供广大企业的需求信息，在学校和企业之间寻找共同的需求点，寻找共同合作、彼此相融的平台来促进产教融合。”卢坤建说。

专委会相关负责人介绍，我国教育信息化已经入2.0时代，产教融合、校企合作成为职业院校教育基本模式，也是办好教育的关键所在。专委会的成立对产教融合具有重要的意义，推动新技术下的智慧校园建设，使产教深度融合、校企密切合作成为职业院校教育的未来发展潮流。

据悉，专委会旨在以促进“互联网+教育”产业发展为目标，聚焦于采用新一代信息化技术提升产教融合水平、创新产教融合模式，与有关的学术团体、高等院校建立联系，策划、组织、参与学术活动，创造讲学、交流、访问机会。未来，专委会将采用技术研讨、政策引导、绩效评价等形式，促进教育信息化产业健康发展，推动教育信息化产业的纵向对接、横向联合。

除了促进泛在教育的发展、促进智慧化教育环境的规范建设，专委会还将制定“智能生产线+工业大数据+虚拟工厂+职业教育产教融合空间”的技术体系、技术标准，推动面向全国的产教融合特色教学资源大平台共建共享，并促进高校教育信息化生产运营体系及人才培养体系的产教融合，探索高校教育信息化生产场景与教学场景的共享式建设。

南方日报记者 马立敏

通讯员 林怡如