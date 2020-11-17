广东大学生生物化学实验技能大赛举行

2020年广东省大学生生物化学实验技能大赛在华南农业大学生命科学学院拉开决赛帷幕，来自中山大学、华南理工大学、华南农业大学等全省37所高校的70支参赛队伍首次“线上线下”相结合的方式参加“云实验”、进行“云较量”。

11月15日，2020年广东省大学生生物化学实验技能大赛在华南农业大学生命科学学院拉开决赛帷幕，来自中山大学、华南理工大学、华南农业大学等全省37所高校的70支参赛队伍首次“线上线下”相结合的方式参加“云实验”、进行“云较量”。

作为广东省大学生十大学科竞赛之一，本届生化技能大赛由广东省教育厅主办、华南农业大学承办，自8月18日开始接受报名以来，共收到来自全省37所高校169支参赛队伍的实验设计书。经过大赛初赛评审组对全部作品进行评审，评选出50支本科组、20支高职高专组参赛队伍进入决赛。

考虑到当前疫情防控形势，决赛主要依托网络平台进行，所有参赛队伍都在所在高校进行比赛，包括实验操作、ppt展示及视频答辩环节，考验选手的表达能力与临场发挥的能力。

参赛队伍的项目设计紧扣“大湾区生命健康产业”，既与时事热点相结合，又体现了家国情怀与社会担当。如华南农业大学的参赛项目“热提‘华航 48’稻米α-淀粉酶，‘激活’蒸煮好风味”，探讨金属离子、pH和天然食品添加剂影响水稻α-淀粉酶活性进而影响蒸煮风味的研究；广州医科大学的实验项目通过对Brf1在酒精及致癌剂诱导胃癌中作用及其机制的探索，为日后胃癌的治疗和预防提供科学依据及新的治疗途径；暨南大学的实验项目旨在为临床分析分离外泌体提供简便高效的方法。

参赛选手不仅将生化实验结合健康生活主题，还将“科技助农”的主题运用到实验中。如广东轻工职业技术学院的“梅州柚子疏果的盐水法脱苦工艺可行性探究”项目，通过研究柚子的脱苦处理工艺，提高柚子的产量和品质，为解决农业实际问题提供技术支撑。

省教育厅有关负责人表示，大赛立足实验技能，是培养学生实践创新能力的重要环节。希望各参赛高校通过大赛，达到相互交流、相互提高的目的，以赛促学、以赛促教、以赛创新。

据了解，生物化学实验技能大赛自2001年由华南农业大学生命科学学院创办，于2008年晋升为省级赛事，并于2015年被列入广东省大学生学科竞赛项目。近5年，累计收到1636份参赛作品，参与人数多达5372人次，赛事组织与作品质量逐年提升。本届生化大赛是为贯彻落实全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，助力粤港澳大湾区生命健康产业发展，提高广东省高校教育教学水平，引导大学生自主学习生物化学等相关生命科学知识，培养学生创新能力和实践能力而举办。

南方日报记者 钟哲

通讯员 梁辰 陈芃辰