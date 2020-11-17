粤港澳大湾区中小学校长联合会成立 首批成员249人

11月14日，2020粤港澳大湾区中小学校长论坛在珠海召开。

11月14日，2020粤港澳大湾区中小学校长论坛在珠海召开。当天，粤港澳大湾区中小学校长联合会成立，华南师范大学附属中学校长姚训琪当选为联合会首任主席。

论坛前，粤港澳大湾区中小学校长联合会举行成立大会。受疫情影响，联合会成立大会采取“线上+线下”方式举行，主会场设在北京师范大学珠海校区，来自珠三角九市和澳门的参会代表190余人在主会场参会。香港分会场设立在香港培侨中学，香港参会代表50余人到场参加视频会议。会议通过举手表决的方式决定了粤港澳大湾区中小学校长联合会首批成员249名，通过了《粤港澳大湾区中小学校长联合会行动指引（审议稿）》，确定了粤港澳大湾区中小学校长联合会主席团成员35名。

粤港澳大湾区中小学校长联合会首任主席、华南师范大学附属中学校长姚训琪表示，联合会将加强三地成员校交流沟通，强化校长专业引领和各地学校融合互通，逐步形成沟通有序、协作有效的成长共同体，共同担负起新时代赋予粤港澳大湾区中小学校长的使命与责任，进一步夯实大湾区基础教育根基。

“联合会的成立不但必要也很及时。”粤港澳大湾区中小学校长联合会副主席、澳门中华教育会理事长、澳门商训夜中学校长郑洪光期待在不久的将来，粤港澳大湾区中小学教育能够成为中国湾区教育的引领者，成为世界湾区基础教育的新典范。

“过去粤港澳三地中小学校长主要通过论坛认识，论坛结束后联络容易中断，遇到问题或者需要合作时难以找到对应资源。粤港澳大湾区中小学校长联合会作为一个组织，成立后有助组织内外交流沟通。”广东省教育研究院副院长李海东评价这是一个促进三地中小学校长持续性沟通交流的平台。

今年是粤港澳大湾区中小学校长论坛举办的第三年，来自三地共200多位参会代表通过线上或线下形式参会。

论坛开幕式上，在香港分会场参会的校长们自发奏唱国歌和《我的祖国》，香港参会代表还创作并合唱歌曲《大湾区下·粤港澳一家》。