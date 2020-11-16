广东省2021年新高考复习备考策略研讨会举办

11月14日-15日，由广东省教师继续教育学会主办、广州分达文化教育有限公司协办的“广东省2021年新高考复习备考策略研讨会”在广州举行。

广东省2021年将迎首次“新高考”，有哪些新变化需要关注？11月14日-15日，由广东省教师继续教育学会主办、广州分达文化教育有限公司协办的“广东省2021年新高考复习备考策略研讨会”在广州举行，旨在帮助广东省高中学校充分解读新高考政策，了解高考的新变化与新趋势，进一步总结和交流先进教学经验，提升教师高考科学备考水平，做好高三年级教学和备考工作。来自省内外高中语文、数学、英语、物理、历史、政治教研组长、教研员及任课教师近600人参加本次研讨会。

（研讨会现场）

专家齐聚，多元解读高考新风向

本次研讨会节奏安排高效有序，通过专家讲座、精品课程研讨、互动答疑等形式，分享一线教师的教学理念和教学经验，实现优质教育资源共享，促进教师专业素质的提高。

14日开展语文、数学、政治研讨会。在语文科目方面，临沂市高中语文教科研兼职教研员张建春、华南师范大学教授周小蓬分别作题为“新高考语文“新”在何处？——由2020年新高考I卷看语文素养的综合性考查”和“以情境为抓手的高考语文复习备考攻略”的演讲；在数学方面，武汉市教育科学研究院高中数学教研员孔峰对2020年山东数学卷特点进行分析，并提出2021年备考策略；华南师范大学教授叶远灵对往年高考数学作了评价并分析2021年命题趋势；在政治方面，华南师范大学教授刘石成提出高考政治主观题答题存在问题及解决措施；深圳宝安中学孔令启指出高考政治主观题答题存在的问题及解决措施，他分享了自己的四点做法：把第二天讲课要用的例题（经典试题）先做；批改，发现学生存在的问题；上课，优秀试卷展示与学生分析思路中引导、解读、形成知识体系；回看，对自己试题进行修正，反思与提升，巩固。

（专家进行主题分享）

15日，广东省2021年新高考复习备考策略研讨会继续召开，与会专家对英语、物理、历史方面作了精彩讲座。山东省泰安第二中学 冯东、华南师范大学教授朱晓燕分别发表了题为“夯实基础，精研真题，科学备考——新高考背景下的英语备考与班级管理”和“高考英语试题特点和命题趋势”的报告；华南师范大学附属中学王家燕、广州市教育研究院物理教研员陈信余分别作了题为“把握学业质量标准，发展学生核心素养”和“新高考模式下的高三物理教学与思考”的讲座；华南师范大学教授王继平详细解析了2020年历史试卷与2021年学考趋势；深圳科学高中姚晓岚分享了核心素养下的新高考历史复习备考策略。在长达两天的充分交流学习中，来自省内外的教师参加了十二个主题的活动，受益匪浅，收获颇丰。

干货满满，搭建新高考互通新桥梁

本次活动为教师们提供了一个学习交流平台，聚焦教研，提升教学质量，是对新高考的积极探索。“如何做好分层教学、合理把握教学进度、难度和深度是我们一直在思考的问题。虽然我们也不断学习山东省这样的试点经验，但在实践过程中还是会发现有许多不适应的地方”，现场参会的高三物理学科吴老师告诉记者，希望有关上级部门出台更精细化的新高考实施方案，更具体化去指导老师带领学生应对新高考。谈到考生该怎样面对新挑战，一位语文学科吴老师提出了三点：第一，积极调整心态，不管高考怎么变你终究要参加，不如放下焦虑，自信面对；第二，把握时间管理，做好长期的时间进度表，理清远期目标和近期节奏安排；第三，完善任务规划，制定适合自己的复习方案，确定普遍性计划和重点针对性的内容。

（与会教师提问）

与会专家们倾囊相授，通过深入解读政策，实战案例分析，灵活多样问答，让教师们对新高考的备考及教学重点有了全面了解。教师们也求知若渴，专心倾听了专家们的课题分享，并在话题讨论期间，提出自己在教学实践中遇到的难点与问题，寻求帮助，解答疑惑。参会教师纷纷表示，他们将认真钻研高考真题，拓思路寻规律，结合所在学校的自身特色，积极做好备考工作，争取在2021年首次新高考中取得优异的成绩。

据悉，广州分达文化交流有限公司成立于2020年，为教育相关行业提供专业的解决方案。目前与广东多所师范类学校和名中小学建立合作关系，专家库既有来自教育研究、教育经济学、教育管理、领导力发展、学校管理等领域的研究者和学者，也有与学校经营密切相关的媒体运营、危机公关、心理等方面的优秀从业人员，全心为求学者提供与时俱进、更多以及更好的选择。