华工华农要合并？假的！

连日来，有一则消息在网上广泛传播：华南理工大学、华南农业大学已开始筹备合并事宜。合校后，华工五山校区将和华农连为一体。

华工华农两大强校，要强强联合？

连日来，有一则消息在网上广泛传播：华南理工大学、华南农业大学已开始筹备合并事宜。合校后，华工五山校区将和华农连为一体。

15日，南方日报、南方+记者从省教育厅、学校多方求证了解到，两校合并一事不实。

其实，两校合并，不算什么“新传言”了。

早在2003年，华工工商管理学院一教授向省政协提交了提案，首次提出合并华工华农，并更名“华南大学”。但同时，有11名省政协委员也提交了“华工华农不宜盲目合并”的提案，提出了相反的意见。

当时，省教育厅对两个不同意见有明确回复：两校合并，必须是经过充分论证准备。由于华南理工大学直属教育部，华南农业大学则归属省里，两者隶属关系不同，还需双方主管部门在人、财、物方面达成共识后，才可使两所学校强强联合，在短期内发挥出最大的效益。

可见，态度非常明晰了！但这些年来，还是时而传出两校合并的消息。

毕竟，从校园上看，两校仅有一墙之隔，没有太多地理空间的隔阂；从校史上看，两校有深厚的渊源，现在校园里都有老中山大学的历史建筑。在1952年高校院系大调整中，华工由中山大学、华南联合大学、岭南大学、广东工业专科学校的相关专业组成，华农则由中山大学、岭南大学和广西大学农学院，组建而成。

时过境迁！如今，广东高校的发展格局，已经发生了翻天覆地的变化。

早在2015年4月，广东率先在全国启动高水平大学、高水平理工科大学，以“双高”对接国家“双一流”建设；2018年又出台《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》，将公办本科高校对应分成“冲一流、补短板、强特色”三类组团，推动高水平大学群崛起；同时加快推动高等教育提高高等教育毛入学率，持续增加考生入读大学的机会。

当前，广东高等教育的迫切任务，是提升综合实力、建设高水平大学，同时增加在校生规模，让更多孩子有机会上大学。换句话说，通过合并两所乃至多所大校强校，来产生一所强校，对广东来说，不现实也不务实。

同时，两所高校的发展实力，也发生了翻天覆地的变化。

华工极大地拓展了办学和发展空间，从一个校园增加到三个校园。在五山校区的基础上，2003年进驻广州大学城，建设1600多亩的新校园；去年9月又启用广州国际校区，首批入驻9个学院的2290名本科生和33名研究生。

同样，华农换挡提速，实力不俗。单过去的一年，就斩获5项国家科技大奖，数量居省内高校第一、全国农业高校第二；首次跻身软科世界大学学术排名前500强；15个专业入选国家级一流本科专业建设点。今年初，华农召开第十三次党代会，明确提出“三步走”建设农业特色世界一流大学，到2025年全力争取进入国家“一流学科”建设行列；到2035年初步建成特色鲜明的世界一流农业大学；到2050年基本建成农业特色世界一流大学。

高校合并，强强联合，成功的案例很多。但因各种原因影响，合并效益没有最大化的故事，也有少数。

作为理工、农业大校强校，华工华农在广东经济社会的发展中，都有举足轻重的作用。我们还是期待华工培养更多创新型人才，支撑创新驱动发展！华农培养更多知农爱农新型人才，让人才和科研成果辐射全省，服务现代农业和乡村振兴！

南方日报记者 吴少敏 钟哲