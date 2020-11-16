应届毕业生供需见面活动残疾人招聘专场举行

活动依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，采取线上线下同步的方式进行，用人单位、学生扫码签到入场等信息化手段，使供需双方实现了更精准、更有效的对接。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月14日，由广东省残疾人联合会、广东省教育厅主办，广东省残疾人就业服务中心、华南师范大学承办，广东省高等学校毕业生就业促进会协办的“广东省2021届高校毕业生系列供需见面活动残疾人招聘专场”在华南师范大学（石牌校区）手球馆举行。省残联、省教育厅高度重视本次活动，强调要凝聚社会各界力量，共同关心关爱残疾毕业生群体，让他们能平等地获得更多的就业创业机会，并要求在新冠肺炎疫情防控常态化的情况下，要更多地利用信息化的手段、精准化的服务及新颖的活动形式助力残疾人就业创业。

此次活动是省残联与省教育厅第八次联合举办的残疾人招聘专场活动。该活动已成为一张受社会各界高度关注的助残名片，吸引了广州花园酒店有限公司、广州市第三市政工程有限公司、广东永旺天河城商业有限公司、深圳市残友集团控股股份有限公司、广东工业大学华立学院、广东新宝电器股份有限公司、佛山全瑞食品有限公司、新希望六和股份有限公司、广州地铁（佛山）地铁金融城酒店管理有限公司等60家用人单位进场招聘，为毕业生提供了2100多个工作岗位。

活动依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，采取线上线下同步的方式进行，用人单位、学生扫码签到入场等信息化手段，使供需双方实现了更精准、更有效的对接。此外，活动协办方广东省高等学校毕业生就业促进会在其官网——高就汇（www.gradjob.org）及“大学生就业在线”微信公众号为本活动举办为期三个月（2020年11月1日—2021年1月31日）的网络招聘季活动，为广大高校残疾毕业生提供持续的招聘服务。

为进一步做好精准帮扶工作，实施了一对一的精准对接服务。通过逐一致电高校残疾毕业生介绍本次活动，并多轮短信确认，确保活动有效信息准确触达每位高校残疾毕业生。各高校也对残疾毕业生的就业工作高度重视，五邑大学、吉林大学珠海学院、广州大学市政学院、茂名职业技术学院、汕尾职业技术学院、河源职业技术学院等高校均派专人专车接送残疾毕业生。活动现场还设置了应急医疗服务点、临时疫情隔离点及防疫消毒点等，确保参会人员的身体健康与生命安全。

活动现场为用人单位与参与应聘的残疾人毕业生举行了“就业意向签约仪式”。进一步将活动成果落到实处，保障用人单位和毕业生的合法权益。为了鼓励和激发残疾毕业生就业创业热情，吉林大学珠海学院第五年为参加活动的毕业生及用人单位赠送了爱心礼品，让应聘学生在疫情防控期间感受到了浓浓的暖意。广东省残疾人就业服务中心对吉林大学珠海学院的助残工作高度肯定，为其颁发了“爱心高校”牌匾，体现了“感恩五载，一路同行”的大爱精神。

据悉，全省2021届高校残疾毕业生800余人。随着国家和社会各界对残疾人教育、就业工作的高度关注，残疾人的综合素质及专业技能得到有效提升，越来越多高素质的残疾人人才走向社会。省残联、省教育厅将采取更加有力措施，采取实名登记，动态管理等信息化手段，为残疾人提供更高效、更精准的服务，促进我省高校残疾毕业生更稳定、更充分、更高质量就业创业。