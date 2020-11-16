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广东发布新方案：培养造就一批教育家型教师

2020-11-16 08:39 来源：南方日报 钟哲
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　　近日，广东省教育厅等4部门发布《广东省新时代教师发展体系建设实施方案》（下称“方案”），对建设一支高素质专业化创新型教师队伍提出具体要求。

　　方案明确，到2022年，全省教师发展体系基本形成，教师队伍结构性紧缺状况基本缓解，教师学历水平稳步提升，队伍整体素质明显提升；到2025年，幼儿园专任教师大专以上学历比例达到93%，小学和初中专任教师本科以上学历比例分别达到83%和96%，高层次人才队伍不断壮大，培养造就一批骨干教师、名教师、名校长和教育家型教师和杰出人才、领军人才。

　　地市每年培养不少于50名卓越教师

　　方案明确，要充分发挥教师党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，把教师党支部书记培养成为“党建带头人、业务带头人”，把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教育教学骨干。

　　持续推进“新师范”建设，支持高水平综合大学开展教师教育，深入实施公费定向培养粤东西北中小学教师计划。加强校本研修，遴选建设300所左右校本研修示范校，推动教师专业成长与学校整体发展相互融合、相互促进。

　　实施中小学“百千万人才培养工程”，培养造就一批业内认可、具有社会影响力的名教师、名校长、名班主任。省级每3年培养500名左右教育家型教师，每个地市平均每年培养不少于50名卓越教师，建设500个左右省级名教师、名校长、名班主任、培训专家工作室。

　　健全职业院校“双师型”教师发展制度，支持职业院校、本科高等学校和大中型企业共建“双师型”教师培养培训与实践基地。职业院校可确定不超过30%的岗位作为流动岗位，用于自主聘请行业企业兼职教师。建设60个省级以上“双师型”名教师、名校长、培训专家工作室。新增50个省级高等职业院校教学团队、20个左右国家级职业教育教师教学创新团队。面向战略性新兴产业、高新技术产业、智能制造产业和民生工程产业等专业领域，引进技能领军人才，建设60个省级以上技能大师工作室。

　　高中教师管理要适应选课走班需要

　　方案对教师的补充和配置机制都作出了细致的安排，提出要加大教师补充力度，深入实施“上岗退费”政策和“银龄讲学计划”，加快农村学校紧缺学科教师补充工作，满足农村学校发展的需要。

　　加大教师资源统筹力度，深入推进实施中小学教师“县管校聘”改革。推动骨干教师和校长向农村学校、薄弱学校流动，每学年县域内参加交流轮岗的教师和校长人数比例分别不少于5%，同时不低于符合交流条件教师总数的10%。完善学区化、集团化办学体制机制，推动教师在学区、集团内学校之间流动。逐步建立“市域统筹、以市为主”的普通高中教师管理体制，适应普通高中育人方式改革和高考综合改革选课走班教学的需要。

　　完善教师职称制度，加快推进中小学校长职级制改革，拓展校长职业发展空间，促进校长队伍专业化建设。支持校长大胆探索，创新教育思想、教育模式、教育方法，形成教学特色和办学风格，营造教育家脱颖而出的制度环境。组织开展南粤优秀教师、教学成果奖、特级教师等评选表彰活动。对在乡村学校从教30年以上教师颁发国家荣誉证书，对在乡村学校从教20年以上的教师颁发省荣誉证书，支持各地对在乡村学校从教10年以上的教师给予鼓励。

编辑： 罗予岐

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