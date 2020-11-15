掌握这4点，教你如何选择中外合作办学

对考生来说，在选择此类项目前，一定要仔细辨别区分。警惕宣单的一些“噱头”字眼，比如，保录、能进国外名校、国内名校主办等。

之前我们盘点了中外合作办学的机构和项目，目前，经教育部批准和备案的各层次中外合作办学机构和项目近2300个。对考生来说，在选择此类项目前，一定要仔细辨别区分。警惕宣单的一些“噱头”字眼，比如，保录、能进国外名校、国内名校主办等。

我们总结了四个方面，供大家在选择中外合作办学是参考。

看是否经合法审批

随着中外合作办学日渐备受关注，有部分不合规的机构打着“中外合作办学”的幌子，欺骗学生和家长。大家在选择时一定要多留心眼。

正规的中外合作办学机构或项目都是经政府部门审批设立的，大家可以通过教育部中外合作监管工作信息平台、教育部网站及教育部教育涉外监管信息网进行查询。

看双方办学实力

目前来看，中外合作办学的国内外高校知名度、办学实力相对均衡，互补性也较强。比如香港中文大学（深圳）内地合作方为深圳大学，港澳合作方香港中文大学，可谓是“强强联手”。

在具体选择的时候，考生还是要看双方的办学实力。着重看几个要素：入学标准；师资配备；教学环境和条件；图书馆、实验室，教学设备等硬实力。此外，也要了解就业情况，包括就业率、社会认可度、就业去向等。

看招生标准与计划

按照规定，实施我国高等学历教育的院校，须按照同地区同批次计划内录取，降低批次录取是违反国家规定的。如果考生看到一些中外合作办学项目称“低分录取”或是“保录”的，一定要格外警惕。一般来讲，录取标准比较低，学生的水平参差不齐，办学质量会难以保障。

同时也要关注中外合作办学的招生计划，按照规定，颁发中国高等学校学历学位的中外合作办学机构招生必须纳入国家高等学校招生计划。而实施外国教育机构学历、学位教育的，也应具有由国家教育主管部门核定的招生计划数。

看文凭认证

学生选择中外合作办学，除了想要接受国际化教育，相应的文凭证明也实必要的。学生毕业后获得能获得怎样学历文凭，对其就业及未来发展起着至关重要的作用。大家在选择时一定要看清其所发证书的性质。

在国内本科以上正常毕业的学生基本都可以拿到经教育部注册的学历证和学位证，而国外的本科教育，则只颁发学士学位证。有些中外合作办学项目可能会因为没有“境外学位授予权”，而导致学生拿到的国外证书无法得到我国认可。所以要格外注意，确认最终获得的国(境)外文凭能否得到教育部认可。

考生家长可以关注中外合作办学信息平台，进一步了解合作办学机构或项目的评估和认证信息，以做出更恰当的就学选择。