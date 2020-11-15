正式揭牌！北师港浸大产学研基地来了

11月13日，北师港浸大产学研基地揭牌仪式在珠海高新区港湾1号科创园举行。高新区促进产学研深度融合，推动国际化人才引进，推进高新技术开发和促进高科技成果转化，又添一新平台。

11月13日，北师港浸大产学研基地揭牌仪式在珠海高新区港湾1号科创园举行。高新区促进产学研深度融合，推动国际化人才引进，推进高新技术开发和促进高科技成果转化，又添一新平台。

事实上，北师港浸大产学研基地的筹建工作，早在一年前已启动。南方+记者了解到，在国家创新驱动发展战略深入实施与建设粤港澳大湾区的背景下，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称UIC）凭借现有学科优势，结合学校自身情况，充分考虑国家、广东省及珠三角地区产业结构调整和优化升级以及提高国际竞争力的需求，于去年9月筹划建立“珠海高新区协同创新中心暨UIC产学研基地”。为更好地实现产学融合、加速成果转化，UIC还控股成立了珠海市京港创新科技有限公司，企业化运营和管理基地各项服务工作。

一年以来，基地逐渐建立以企业为主体，市场为导向，以科技创新和成果转化为目标的科技转化平台。据UIC方面介绍，基地集合中国科学院院士、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院院长汤涛等十多位国内外专家教授，与多个行业投融资丰富经验的投资方，助阵科研转化和项目落地工作。

截止今年第三季度，基地入孵企业已有10余家，涵盖了人工智能、生物医药、创意文化、物联网+等多个领域。涉及行业包括计算数学、教育信息化、知识付费、医学成像、分子诊断、医疗美容、三维视觉等，已成功为入孵企业申报知识产权累计16项，吸纳融资累计超2100万元。

依托珠海高新区对于科技创新的大力支持，结合UIC的学术基础，以及众多UIC优秀毕业生的创新创业热情和努力，基地逐步获得行业优秀企业发来的合作邀请，以及众多优质创业团队和项目的关注。

“‘北师港浸大产学研基地’的正式成立，是要切实将高校的科研优势转化为企业的产业优势，承担和拓展更广泛的产学研合作项目，在人工智能、大数据、物联网、生物医药、及文创科技等方面，推动智慧产业发展及社会进步。”汤涛称。

珠海高新区党委书记苏虎期待，基地结合珠海产业发展需求，促进产学研深度融合，为推动国际化人才引进、推进高新技术开发和促进高科技成果转化，实现高质量发展作出更大的贡献。