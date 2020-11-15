二十余家企业、两百多个职位……暨大助推澳门学生融入湾区发展

11月12日下午，“2020年湾区澳门生就业实习校园招聘日”在校友楼举行，该活动旨在为澳门学生的职业生涯提供更多可能，打造助推澳门人才积极融入湾区发展的平台。

在暨南大学石牌校区校友楼会场内，毕业生和企业招聘负责人正忙着交换个人简历和企业宣传单。11月12日下午，“2020年湾区澳门生就业实习校园招聘日”在校友楼举行，该活动旨在为澳门学生的职业生涯提供更多可能，打造助推澳门人才积极融入湾区发展的平台。

本次招聘日由暨南大学澳门校友会和暨南大学学生就业指导中心共同主办，邀请了澳门特区政府多个部门，以及二十余家企业机构，共提供两百余个就业和实习职位，涉及金融、市场营销、传播等多个领域。

“大部分就业机会都是学校招聘会提供的，这样的招聘会对我帮助很大。”暨南大学经济学院金融专业学生冯同学表示，和其他校招相比，湾区澳门生就业实习校园招聘难度更小、机会更多。本次招聘日中，至少有17家澳门企业，为澳门学生提供了更多的就业岗位。

目前，整个湾区高校在读澳门生有3000人左右，其中暨大在读澳门生超过1800名。澳门是粤港澳大湾区建设四个核心城市之一，而暨大澳门校友会作为联结暨南大学和澳门的纽带，希望通过招聘日发挥校友的智力和资源，引入多家校友在内地开办的企业，帮助澳门学生融入湾区发展。

据悉，暨大澳门生主要分布在经济、管理、医学、药学等专业。因此，政策讲解环节还邀请到澳门劳工事务局、教育暨青年局、经济局等政府部门。各部门根据目前的就业状况，从不同角度为各专业学生讲解就业政策。

此外，活动邀请了澳门卫生局医生林韵玲讲解《澳门医生专业发展之路》、澳门卫生局医生梁佩珊介绍《医疗人员专业资格及执业注册制度》。同时，还有澳门医疗人员协会青年会会长刘明昆，青年医疗人员协会副理事长蔡通、副秘书长包杭绮三位医生从自身职业角度分享从业经验。