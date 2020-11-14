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广州市教育局提醒：2021年幼儿园中小学入学注意这些事项

2020-11-14 09:13 来源：南方日报 马立敏
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　　11月12日，广州市教育局发布提醒，2021年幼儿园中小学入学中，非本市户籍适龄儿童（包括在穗就读的幼儿园大班幼儿、小学六年级学生）如有意向报读广州民办小学、民办初中，需以本人或父母（或其他法定监护人）其中一方的《广东省居住证》（或具同等功能和效力的其他有效证件）地址，或小学毕业学籍界定属地区。

　　因此，请适龄儿童家长关注本人及儿童的《广东省居住证》（或《港澳居民居住证》《台湾居民居住证》等具同等功能和效力的有效证件）的持有情况，如尚未办理或已过有效期，请及时到居住证登记办理部门办理（或续签、补证）有关证件，确保在广州市2021年5月民办小学、民办初中招生报名期间证件有效。

　　广州市教育局相关负责人介绍，近年来，广州市教育局积极回应人民群众对普惠学前教育的需求，强化组织领导，完善布点规划，加快推动学前教育普惠健康发展行动方案和行动计划，实施学前教育“5080”攻坚行动，统筹各方力量和资源，多渠道增加普惠性幼儿园资源供给。2020年1至9月，广州共增加公办幼儿园学位7.23万个。截至9月，广州幼儿园小班提供学位约22.07万个，其中普惠性幼儿园（含公办、普惠性民办幼儿园）小班提供学位18.83万个，占幼儿园小班招生总学位数85.3%。广州市幼儿园小班在读幼儿19.43万人；其中普惠性幼儿园小班在园幼儿16.82万人，占比86.5%。

　　2020年，广州推进免试就近入学全覆盖，统筹公办、民办学校同步招生，实施民办学校招生电脑派位改革。2020年广州共291所民办小学（含九年制、十二年制学校）申报招生计划，其中95所民办小学报名人数超过招生计划数；共198所民办初中（含完中，九年制、十二年制学校）申报招生计划，其中85所民办初中报名人数超过招生计划数，实施了电脑派位。

 

编辑： 罗予岐

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