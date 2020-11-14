如何应对广州“新中考”？教育专家支招了！

体育与健康分值提升至70分;语、数、英各科分值调整为120分;道德与法治分值调整为90分;物理和化学分值不变，各100分。

日前，广州市教育局发布了《广州市初中学业水平考试语文数学英语道德与法治历史物理化学等科目考试实施方案(试行)》，广州“新中考”录取计分科目新增历史科目，体育与健康分值提升至70分。改革后，录取计分科目满分为810分，与现行中考的总分值保持不变，但有一些科目具体分值有所变化。其中，体育与健康分值提升至70分;语、数、英各科分值调整为120分;道德与法治分值调整为90分;物理和化学分值不变，各100分。

广州“新中考”折射出怎样的教育趋势？学生要如何应对？南方+采访了教育专家，进行解读。

从“分数至上”转向“全面育人”

广州““新中考””有什么变化，折射出怎样的教育趋势？

广州市执信中学副校长刘玲玲说，“新中考” 新增了历史科目，体现历史学科基础性作用，加强广东高考综合改革“3+1+2”模式的有效衔接。同时，“新中考”考试科目涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（7～9年级）规定的全部科目，有利于克服“不考不教、不考不学”的倾向，避免学生偏科和人为限制考试科目，有助于引导学生学好每门课程，打好共同基础。

“新的初中学业水平考试制度，对初中教育教学和学生管理等提出了新的更高要求，必将促进教育行政部门和学校加速推进教育教学改革。” 刘玲玲说，“新中考”能敦促学校深化人才培养模式改革，将关注重点从“分数至上”转向“全面育人”，从追求“学科成绩”转向促进“学生成长”。严格落实义务教育课程方案，合理安排教学进度，开齐开足国家规定的各门课程，落实“五育”并举。严禁压缩综合实践活动、艺术、体育与健康等课程的课时，严格落实物理、化学和生物实验操作要求。

刘玲玲说，“新中考”同时能触动教师积极推进课堂教学改革，科学把握学生认知规律，上好每一堂课。教师要积极探索基于情境、问题导向、深度思维、高度参与的教育教学模式，引导学生自主、合作、探究学习，突出学生主体地位，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力。

积分科目新增历史科有利于与新高考衔接

针对新增的历史科目考核和体育考核比重加大的变化，接下来会引导学校做出怎样的调整？

广州奥林匹克中学党委书记廖晓红说，中考计分科目新增历史学科，是落实立德树人根本任务的有效举措，有利于弘扬优秀传统文化，培养学生的家国情怀和世界眼光，提高学生的人文素养，促进学生全面发展，同时也有利于初高中历史课程的有效衔接以及与新高考的有效衔接。

他建议，针对历史科目的教学，学校可以从几个方面做出调整。根据实际情况，统筹课程安排，保证初三历史学科的教学课时；加强集体备课和区域教研，发挥学科团队优势和力量进行集体备考研究，认真参加区域教研活动；注重对课程标准的研究，用好统编教材，要坚持正确的思想导向和价值判断，引导学生在掌握中外历史基本知识的基础上，加深对历史的理解，提高学生的历史阅读能力和思维能力；有意识地加强师资力量配备，系统谋划安排，保证初三历史教师的数量和师资水平。

适当增加体育锻炼时间

广州“新中考”中，体育与健康分值从60分提升至70分。

广州市越秀区教师进修学校体育教研员石多多说，在中考中加大体育科目的分值比例，是坚持健康第一的教育理念的一种体现。

石多多建议，在体育学科教学中，要合理安排每周体育课的教学内容，精心设计每节课的教学。广州中考体育包括了必考、选考项目，建议每节体育课要抓住重点，重视学生基础能力的训练。三大球的教学不宜将考试的全套动作连起来反复练习，准备阶段应该先进行单个技术的练习，备考阶段再练习整套动作。

同时，要重视体能训练，适当增加体育锻炼时间。建议每节课都要安排体能训练，促进专项运动水平的提高；除体育课外，还要适当增加校园体育锻炼时间，如大课间活动、下午放学后的课外体育活动等。

要注重学科思维的养成

面对广州“新中考”，考生应该如何调整备考？

广州市第五中学副校长吴晶晶建议考生要夯实基础。学生要认真上好全部科目的每一节课，除了掌握扎实的基础知识、基本技能，更要注重学科思维的养成，善于将书本中学到的知识和方法运用到真实复杂的问题解决中。

同时，要掌握方法。不要陷入读死书、死记硬背的不良学习方式，应学会主动思考、积极提问、自主探究。在各个科目的学习中都要加强阅读，提高信息处理和书面表达能力。

此外，要学以致用。关注社会生活、时政热点和科技发展，将学科学习与生活实践紧密结合起来。认真对待物理、化学等科目的实验操作练习，加强信息技术上机操作训练，勤动脑多动手，提高科学探究能力。