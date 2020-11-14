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深圳大学接收2021级研究生推免生人数创新高

2020-11-14 09:13 来源：南方日报 孙颖
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　　全国2021年推免生接收工作日前正式结束。据了解，深圳大学接收推免生人数再创新高，达794人（含直博生13人），仅次于中山大学、华南理工大学，位列全省高校第三名。

　　今年教育部下达，深圳大学的优秀本科毕业生推荐（保研）指标为230个，接收人数是推荐指标的345%，接收推荐比连续七年保持广东省高校第一。

　　深圳大学接收2021年硕士推免生中，来自武汉大学、华中科技大学、厦门大学、四川大学、重庆大学、山东大学、吉林大学等国家“双一流”建设高校122人占15.4%。本校获推免资格的230人中有151人（约2/3）选择留在母校继续深造。

　　据了解，深圳大学今年新增了18个跨界联合培养硕士研究生项目，项目一经启动，吸引了全国各地学子的踊跃报考，特别是在推免生报考中引起热烈反响。全校跨界项目已接收推免人数占跨界项目原招生计划数近40%。

　　跨界项目体现了文理渗透、理工结合、工工交叉、产教融合，打破了以院系为招生单位的惯常做法，包括依托省部级重点实验室创新平台进行招生，还有与华为、腾讯等知名企业建立的产教联合创新中心等。其中，合规研究院、大数据系统计算机技术国家工程实验室(华为班)、大湾区国际创新学院、健康传播创新与研究中心、腾讯云人工智能学院等跨界项目推免生报名踊跃。

　　在抢抓“粤港澳大湾区”和“中国特色社会主义先行示范区”驱动的重要发展契机之时，深圳大学立足深圳，发挥特区大学优势，专业化培养一流拔尖创新学术型硕士及高层次应用型专业硕士，努力为建设先行示范区提供智力支撑。深圳大学加快高水平大学建设，加强一流大学、一流学科建设发展下，实现内涵发展，研究生发展规模稳步壮大。

　　另据了解，深圳大学2020年硕士研究生统考报名人数为22715人，增幅达42%。而2021年统考报名人数相比2020年略有下降。2021年，深圳大学全面改革硕士研究生招生考试初试及自命题科目，加大选拔优质生源力度，提高深圳大学硕士统考初试难度。所有全日制硕士招生专业统考考试科目原则上不再选用英语二、数学二，改为选用难度更大的英语一、数学一。此外，深圳大学及时对外公布推免生接收人数创新高的信息，也在一定程度上导致统考报考人数的下降。

编辑： 罗予岐

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