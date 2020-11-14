粤港澳教育如何融合发展？这个国家社科重点课题深入研究

教育部学位与研究生教育发展中心原主任王立生表示，对于制度创新的这一探索既是为大湾区建设出谋划策，也是为我国乃至国际高等教育的区域合作发展寻找创造性道路。

11月13日，国家社科基金重点招标课题《粤港澳大湾区教育一体化发展的问题与制度创新研究》开题报告会在华南师范大学举行，该课题将聚焦粤港澳三地体制机制差异，为粤港澳大湾区教育一体化探索新视角与技术方案。

粤港澳大湾区教育发展近来备受关注，由于三地教育中课程体系、教育管理、资历框架三大维度不同，如何在发挥各自特色的基础上实现教育一体化，是近年来社会关注的话题。

由华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长、课题首席专家卢晓中作开题报告。项目分为6个子课题，在强调理论创新、实践转换与制度体系相结合的基础上，立足理论分析、问题障碍、区域比较、技术驱动、制度创新五个维度进行研究。

卢晓中认为，由于历史文化、结构机制的差异，粤港澳三地虽是地缘上的邻居，教育结构却各成体系，这无疑为人才流动、学术上的交流合作制造了障碍。因此，如何通过粤港澳三地的制度创新来实现大湾区教育一体化发展便成为项目探索的方向。

项目将开展对办学实际的深入研究，基于对港澳教育特殊性的研究总结，参考欧盟、美国、国际三大湾区以及长三角、京津冀教育一体化与制度建设的国际国内动态与经验，在比较视野下探索新方案。

在实现一体化的技术手段方面，项目聚焦大数据应用示范平台的建设，提出以大数据驱动建立粤港澳大湾区教育多级评价体系，从技术赋能教育的角度，为破除大湾区教育一体化发展的难题与制度创新提供新视角与新技术。

在现场，专家围绕课题发表了评议。

中国教育科学研究院原副院长高宝立建议，三地教育资源的布局各有特色与优势，如澳门的基础教育优势与香港的高等教育优势。对于这些特征的把握与吸收，一方面可以改良教育制度，另一方面也是为一体化发展的制度提供一种利益平衡机制。

华东师范大学教育高等研究院院长丁钢表示，理论探索的意义不止在理论，将一个问题研究清晰了，就会对政策起影响。项目对制度创新虽为理论探索，但意义远远不停留在理论领域。

教育部学位与研究生教育发展中心原主任王立生表示，对于制度创新的这一探索既是为大湾区建设出谋划策，也是为我国乃至国际高等教育的区域合作发展寻找创造性道路。