广州“新中考”方案公布：新增历史科，体育提高至70分

广州市教育局发布了《广州市初中学业水平考试语文数学英语道德与法治历史物理化学等科目考试实施方案（试行）》（简称《方案》），并针对考生和家长关注的问题给予了详细解答。

广州“新中考”录取计分科目新增历史科目，体育与健康分值提升至70分。11月11日，广州市教育局发布了《广州市初中学业水平考试语文数学英语道德与法治历史物理化学等科目考试实施方案（试行）》（简称《方案》），并针对考生和家长关注的问题给予了详细解答。

广州市初中学业水平考试语文数学英语道德与法治历史物理化学等科目考试时间安排表

录取计分科目采用“4+4”模式

《方案》适用对象为2021—2023年广州初中应届毕业生和报考广州普通高中学校的返穗生、往届生。2021年至2023年广州市初中学业水平考试（简称“中考”）录取计分科目考试安排在每年的6月20日至22日进行。英语听说考试，物理、化学实验操作考试，体育与健康考试时间另行安排，以当年文件公布为准。

广州录取计分科目采用“4+4”模式，即语文、数学、英语（含英语听说）、体育与健康、道德与法治、历史、物理、化学等8个科目作为录取计分科目。与现行中考政策相比，增加了历史科目，分值为90分，体现了历史学科基础性作用，加强与广东高考综合改革“3+1+2”模式的有效衔接。

改革后，录取计分科目满分为810分，与现行中考的总分值保持不变，但有一些科目具体分值有所变化。其中，体育与健康分值提升至70分；语、数、英各科分值调整为120分；道德与法治分值调整为90分；物理和化学分值不变，各100分。

物理和化学、道德与法治和历史科目考试实行“合考不合卷”。合考的两个学科安排在同一场次依次进行考试，试卷分开收发，两科考试中间安排15分钟时间收发试卷，其间考生原则上不得离开考场。

改革前后各科分值变化

语文学科增设附加题

各科试卷结构有什么特点和变化？语文学科试卷结构整体稳定，分为积累与运用、阅读与鉴赏、写作与表达三部分，增设了附加题，鼓励学生多读书，以合理的方式适当拉开语文试题的区分度。数学学科题型题量保持不变，单项选择题、填空题分值不变，解答题分值减少。英语学科听说考试部分题型题量保持不变，笔试部分有所调整，写作板块的单词拼写改为语篇填词，部分题型的题量随着考试时长缩短略有减少。道德与法治、历史学科的题型均为单项选择题和非选择题，题量与考试时长相适应，其中非选择题均为阅读材料、回答问题的命题方式。物理、化学学科的单项选择题和非选择题题量均比以往有所减少，保证学生有充足的答题时间，需要注意的是非选择题都是综合性试题，每道题中各个设问或会采用不同题型。

考试结果怎样呈现和使用？语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学等录取计分科目考试成绩以分数形式呈现。用于初中毕业与学历认定的录取计分科目考试成绩，长期有效。用于高中阶段学校招生录取的录取计分科目考试成绩，应届生当届有效，非应届生当年有效。

广州市初中学业水平考试语文数学英语道德与法治历史物理化学等科目试卷结构

初中学校要坚持五育并举

“新中考”下，初中学校应该怎么做？

广州市教育局提醒，学校要严格落实课程方案、课程标准、课程计划，坚持五育并举，引导教师深入理解学科特点、知识结构、思想方法，科学把握学生认知规律，上好每一堂课。开齐开足国家规定的课程，加强师资配备及实验室、计算机室、教学器材等方面的条件保障，补足实验辅助人员，做好实验仪器、材料配备，加强实验室安全管理。

语文学科应特别重视设置情境、提出任务，让学生在实践中学习语言、运用语言，帮助学生在真实的语言交际环境中进行表达，做到学用结合，发展学生的语言能力，此外需要加强统编版教材名著阅读的落实。

数学学科的题量不变，客观题分值不变，解答题分值减少。应以课程标准为依据，用好教材，确保客观题得分，重视培养学生数学思维，避免陷入“套路”训练。适当关注高考的题目导向的变化以及新的高中课程标准，注意初高中衔接，加强数学的应用性。

英语学科要注重在语言学习过程中渗透对学生正确价值观的引领。夯实语音、词汇、语法等语言基础知识，学习语篇知识，发展学生对文本的理解、阐释、分析、推断、评价、创造等维度的思维能力。要特别重视加大课内外高质量的语言输入，加强阅读训练。

道德与法治学科的教学要以课程标准为依据，用好国家统编教材，落实立德树人根本任务；以学科大概念为核心使教学内容结构化，以主题为引领使教学内容情境化；对标学业质量评价标准，突出学以致用能力的培养，避免因全闭卷考试而加重学生记忆负担。

历史学科应深刻理解课程标准，用好统编教材，坚持正确的思想导向和价值判断，注重引导学生在掌握中外历史基本知识的基础上加深对历史的理解，提高学生的历史阅读能力和历史思维能力。

物理学科依据课程标准命题，教师要正确理解课程标准，用好教材，善用、精用教材中的素材，引导学生在日常生活观察和体验中多代入物理视角，乐于探究生活中的物理学原理。加强信息获取与整理、批判性思维、实验探究、运用物理学科术语表达等能力的培养，在平常教学中落实实验操作技能。

化学学科应重视培养和维持学生学习化学的兴趣，加强化学基本观念和学科思维方式的养成，分散化学语言学习的负担和压力，多让学生进实验室，保证课程标准规定的八个基础实验所涉及的基本操作过关。

学生应该怎么做？广州市教育局提醒，学生要认真上好全部科目的每一节课，除了掌握扎实的基础知识、基本技能，更要注重学科思维的养成，善于将书本中学到的知识和方法运用到真实复杂的问题解决中。在各个科目的学习中都要加强阅读，提高信息处理和书面表达能力。关注社会生活、时政热点和科技发展，将学科学习与生活实践紧密结合起来。认真对待物理、化学等科目的实验操作练习，勤动脑多动手，提高科学探究能力。