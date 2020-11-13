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教育部明确“十不得”划定导师行为底线，履行情况将纳入学位点评估

2020-11-13 08:46 来源：南方日报 王诗堃
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　　记者11日从教育部获悉，为加强研究生导师队伍建设，规范研究生导师指导行为，近日，教育部研究制定了《研究生导师指导行为准则》（下简称《准则》），针对当前导学关系、师德师风等方面出现的典型问题，明确了导师指导行为“十不得”，为导师指导行为划定底线。

　　“十不得”包括：不得有违背党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规、损害党和国家形象、背离社会主义核心价值观的言行；不得组织或参与任何有可能损害考试招生公平公正的活动；不得对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导；不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务，不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得有违反学术规范、损害研究生学术科研权益等行为；不得将不符合学术规范和质量要求的学位论文提交评审和答辩；不得以研究生名义虚报、冒领、挪用、侵占科研经费或其他费用；不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。

　　教育部表示，对违反准则的导师，培养单位要根据相关规定，视具体情况采取约谈、限招、停招、取消导师资格直至清除出教师队伍等处理措施。涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。对导师违反准则造成不良影响的，所在院（系）行政主要负责人和党组织主要负责人需向学校分别作出检讨，由学校依据有关规定视情节轻重采取约谈、诫勉谈话、通报批评、纪律处分和组织处理等方式进行问责。

　　教育部将把导师履行准则的情况纳入学位授权点合格评估和“双一流”监测指标体系中，对导师违反《准则》造成不良影响的，将严格限制招生计划、限制申请新增学位授权，情节严重的，将按程序取消相关学科的学位授权。

编辑： 罗予岐

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